Женщина подкладывает дрова в камин. Фото: Magnific

В Украине многие домохозяйства используют печное отопление для обогрева дома в холодное время года. Однако следует учитывать, что не все дрова одинаково подходят для этой цели, ведь некоторые породы быстро загрязняют дымоход, образуя много сажи, а тепла при этом почти не выделяют. Соответственно, расход древесины на отопление будет значительным, а необходимость чистить дымоход будет возникать чаще.

Издание "УНИАН" объяснило, какие породы древесины неэффективны для печного отопления дома, передают Новини.LIVE.

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Какие дрова сильнее всего засоряют дымоход

Не рекомендуется закладывать в печь дрова, которые сильно дымят и выделяют много копоти, а кроме того, еще и обладают низкой теплоотдачей. Расход такой древесины даже для обогрева небольшой площади будет выше, а у хозяев прибавится хлопот с обслуживанием системы отопления дома.

Каких пород лучше избегать:

ель;

сосна;

туя;

тополь;

ива;

липа.

Каковы минусы ели, сосны и туи

Хозяевам не рекомендуется использовать такие виды древесины из-за ускоренного загрязнения дымохода, ведь хвойные деревья содержат много смол, которые превращаются в копоть и засоряют трубы. Если использовать такие дрова в качестве основного вида топлива, то чистить печь придется гораздо чаще.

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Кроме того, хвойные породы обладают еще одним опасным свойством — могут искриться во время горения. При нагревании смола закипает, а водяной пар разрывает волокна древесины с характерным треском, выбрасывая искры. Это особенно опасно в открытых каминах, ведь возрастает риск пожара, если постоянно не контролировать процесс сгорания древесины.

Тополь, ива и липа

Эти три породы древесины не только дают много сажи, но и отличаются низкой плотностью, что способствует быстрому сгоранию и выделению небольшого количества тепла. Соответственно, отопление такими поленами может оказаться крайне неэффективным, особенно если дом плохо утеплен и имеет большую площадь.

Покупка тополя, ивы и липы в отопительный сезон может оказаться экономически невыгодной, ведь примерно за ту же цену можно выбрать породы с большей энергоэффективностью.

Чем еще не стоит топить печь

Для печного отопления существует еще одно важное табу — нельзя использовать сырые дрова, какой бы породы они ни были. Из-за высокого содержания влаги печь будет долго разгораться, а дрова будут в основном тлеть и выделять много дыма, но мало тепла. Большая часть энергии будет потрачена на испарение воды, а не на обогрев помещения. Кроме того, в дымоходе может оседать смолистый налет из-за низкой температуры, что в перспективе может привести к пожару.

Кроме того, владельцам печного отопления следует воздерживаться от сжигания строительного мусора, в частности фанеры, ДСП, старой деревянной мебели и других деревянных отходов. Часто такие предметы содержат клей, краску и при сгорании выделяют опасные соединения, что создает риск для жильцов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие дрова дают сильный жар и мало искр. Для эффективного обогрева лучше всего подойдут дуб или граб. Они медленно сгорают из-за большой плотности и выделяют большое количество тепла.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что украинцам запрещено собирать дрова для отопления в лесу. Оштрафовать могут даже за уже поваленное дерево и небольшие ветки. В отдельных случаях может допускаться сбор остатков после рубки, но только с разрешения лесничества.