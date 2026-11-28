Жінка підкладає дрова у камін. Фото: Magnific

В Україні чимало домогосподарств використовують пічне опалення, щоб обігрівати оселю в холодний період року. Однак варто зважати, що не всі дрова однаково підходять для цієї мети, адже деякі породи швидко забруднюють димохід, даючи багато сажі, а додаток майже не виділяють тепла. Відповідно, розхід деревини для опалення буде значним, а необхідність чистити димохід виникатиме частіше.

Видання "УНІАН" пояснило, які породи деревини неефективні для пічного опалення будинку, передають Новини.LIVE.

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Які дрова найсильніше засмічують димохід

Не рекомендується закладати у піч дрова, які сильно димлять і виділяють багато кіптяви, а в додаток ще й мають низьку тепловіддачу. Витрати такої деревини навіть для обігріву невеликої площі будуть більшими, а господарям додасться клопотів з обслуговуванням системи опалення будинку.

Яких порід краще уникати:

ялина;

сосна;

туя;

тополя;

верба;

липа.

Які мінуси ялини, сосни й туї

Господарям не рекомендують використовувати такі види деревини через прискорене забруднення димоходу, адже хвойні дерева містять багато смол, які перетворюються на кіптяву та засмічують труби. Якщо використовувати такі дрова, як основний вид палива, то чистити піч доведеться набагато частіше.

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Крім того, хвойні породи мають ще одну небезпечну властивість — можуть іскритися під час горіння. Під час нагрівання смола закипає, а водяна пара розриває волокна деревини з характерним тріском, викидаючи іскри. Це особливо небезпечно у відкритих камінах, адже збільшується ризик пожежі, якщо постійно не контролювати процес згорання деревини.

Тополя, верба та липа

Ці три породи деревини не тільки дають багато сажі, а й відрізняються низькою щільністю, що сприяє швидкому згоранню та виділенню малої кількості тепла. Відповідно опалення такими полінами може виявитися вкрай неефективним, особливо, якщо будинок погано утеплений та має велику площу.

Купівля тополі, верби та липи та опалювальний сезон може виявитися економічно невигідною, адже приблизно за ту саму ціну можна вибрати породи з більшою енергоефективністю.

Чим ще не варто топити піч

Для пічного опалення діє ще одне важливе табу — не можна використовувати сирі дрова, якої б породи вони не були. Через високий відсоток вологи піч буде довго розпалюватися, а дрова будуть переважно тліти та виділяти багато диму, а тепла. Велика частина енергії буде витрачена на випаровування води, а не на обігрів приміщення. Додатково в димоході може осідати смолистий наліт через низьку температуру, що в перспективі може призвести до пожежі.

Крім того, власникам пічного опалення варто утриматися від спалювання будівельного сміття, зокрема фанери, ДСП, старих дерев'яних меблів та інших дерев'яних відходів. Часто такі предмети місять клей, фарбу та при згоранні виділяють небезпечні сполуки, що створює ризик для мешканців житла.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які дрова дають сильний жар та мало іскор. Для ефективного обігріву найкраще підійде дуб або граб. Вони повільно згорають через велику щільність та виділяють велику кількість тепла.

Крім того, Новини.LIVE писали, що українцям заборонено збирати дрова для опалення у лісі. Оштрафувати можуть навіть за вже повалене дерево та невеликі гілки. В окремих випадках може допускатися збір порубкових решток, але тільки з дозволу лісництва.