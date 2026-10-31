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Главная Экономика Сжигаете листья осенью: какие штрафы придется заплатить в 2026 году

Сжигаете листья осенью: какие штрафы придется заплатить в 2026 году

Ua ru
31 октября 2026 07:25
Штрафы за сжигание листьев в 2026 году: сколько придется заплатить УНИАН
Пожарные тушат костер. Фото: УНИАН

Осенняя уборка приусадебных участков и дворов для многих жителей традиционно сопровождается сжиганием сухой растительности и опавших листьев. Однако эта привычка не только наносит серьезный ущерб окружающей среде и здоровью людей, но и является прямым нарушением законодательства Украины, за которое предусмотрена строгая финансовая ответственность.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передают Новини.LIVE.

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Почему сжигание листьев опасно для здоровья и природы

При сгорании растительных остатков в воздух выделяются вредные вещества и мелкодисперсный дым, который:

  1. раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также может спровоцировать обострение астмы, аллергии и хронических бронхитов.
  2. Поражает уязвимые группы населения. Больше всего от токсичного смога страдают дети, пожилые люди и лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
  3. Разрушает экосистему. Открытый огонь повреждает корни деревьев и кустарников, а также уничтожает полезную микрофлору, насекомых и другие живые организмы в лиственном покрове почвы.
  4. Создает угрозу пожаров. В сухую и ветреную погоду даже небольшой костёр способен мгновенно перекинуться на жилые дома или лесные массивы.

Штрафы за нарушение

За самовольное сжигание сухой растительности и ее остатков в Украине установлены чёткие штрафные санкции:

  • от 3 060 до 6 120 гривен — для граждан за выжигание сухостоя или листьев на обычных территориях.
  • от 6 120 до 12 240 гривен — за нарушения, совершенные в пределах объектов и территорий природно-заповедного фонда.

Как избавиться от ненужной листвы

Вместо того чтобы сжигать листья, лучше превратить их в бесплатное органическое удобрение.

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Чтобы ускорить процесс естественного разложения:

  1. Измельчайте листья перед тем, как складывать их в компостную кучу или яму.
  2. Поддерживайте умеренную влажность (при необходимости периодически увлажняйте слой).
  3. Регулярно перемешивайте массу для обеспечения доступа кислорода.
  4. Не допускайте попадания неорганических отходов: категорически запрещено добавлять в компост пластик, бытовой мусор или синтетические материалы.

Что делать, если вы стали свидетелем сжигания листьев

В городской администрации призывают не оставаться равнодушными к нарушениям экологического законодательства и угрозе здоровью.

Там советуют звонить в полицию по номеру 102 или в ГСЧС по номеру 101. Также просят зафиксировать нарушение. Необходимо сделать фото- или видеосъемку факта сжигания и лиц, его совершающих, для предоставления доказательств правоохранительным органам.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как за пользование колодцем могут оштрафовать. Государство планирует усилить контроль и ввести более высокие суммы компенсации за нарушения. Повышение штрафов направлено исключительно на коммерческое использование водных ресурсов.

Также Новини.LIVE сообщали о размерах штрафов за устройство выгребных ям на непредназначенной для этого территории. Перед началом раскопок следует учитывать ряд санитарных норм и запретов, а также обратить внимание на расстояние до соседнего участка. Правильно подобранное расстояние поможет избежать претензий со стороны соседей.

штрафы костер листья утилизация опавшие листья
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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