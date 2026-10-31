Пожежники тушать багаття. Фото: УНІАН

Осіннє прибирання присадибних ділянок та подвір'їв для багатьох мешканців традиційно супроводжується спалюванням сухої рослинності та опалого листя. Однак ця звичка не лише завдає серйозної шкоди довкіллю і здоров'ю людей, а й є прямим порушенням законодавства України, за яке передбачена сувора фінансова відповідальність.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передають Новини.LIVE.

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Чому спалювання листя є небезпечним для здоров'я та природи

Під час горіння рослинних решток у повітря виділяються шкідливі речовини та дрібнодисперсний дим, який:

Подразнює слизові оболонки очей та дихальних шляхів, а також спровокувати загострення астми, алергій і хронічних бронхітів. Вражає вразливі групи населення. Найбільше від токсичного смогу страждають діти, літні люди та особи із захворюваннями серцево-судинної системи. Нищить екосистему. Відкритий вогонь пошкоджує коріння дерев і кущів, а також знищує корисну мікрофлору, комах та інші живі організми у листяному покриві ґрунту. Створює загрозу пожеж. За сухої та вітряної погоди навіть невелике вогнище здатне миттєво перекинутися на житлові будинки чи лісові масиви.

Штрафи за порушення

За самовільне спалювання сухої рослинності та її залишків в Україні встановлено чіткі штрафні санкції:

від 3 060 до 6 120 гривень — для громадян за випалювання сухостою або листя на звичайних територіях.

від 6 120 до 12 240 гривень — за порушення, вчинені у межах об'єктів та територій природно-заповідного фонду.

Як позбутись непотрібного листя

Замість того, щоб спалювати листя, його краще переробити на безкоштовне органічне добриво.

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Щоб прискорити процес природного розкладання:

Подрібнюйте листя перед закладанням у компостну купу чи яму. Підтримуйте помірну вологість (за потреби періодично зволожуйте шар). Регулярно перемішуйте масу для забезпечення доступу кисню. Запобігайте попаданню неорганіки: категорично заборонено додавати до компосту пластик, побутове сміття чи синтетичні матеріали.

Що робити, якщо ви стали свідком спалювання листя

У міській адміністрації закликають не залишатись байдужими до порушень екологічного законодавства та загрози здоров'ю.

Там радять телефонувати до поліції за номером 102 або до ДСНС за номером 101. Також просять зафіксувати порушення. Необхідно зробити фото- або відеозйомку факту спалювання та осіб, які його здійснюють, для надання доказів правоохоронцям.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як за користування криницею можуть оштрафувати. Держава планує посилити контроль і запровадити більші суми компенсації за порушення. Підвищення штрафів спрямоване лиеш на комерційне використання водних ресурсів.

Також Новини.LIVE повідомляли про суми штрафів за встановлення вигрібних ям на неналежній території. Перед розкопками варто враховувати низку санітарних норм, заборон і звернути увагу на відстань до сусідньої ділянки. Правильно підібрана відстань допоможе уникнути претензій з боку сусідів.