Новогодние праздники 2024 — нужно ли выходить на работу украинцам 31 декабря и 1 января

Люди работают на праздники. Фото: Pexels

До полномасштабного вторжения большинство украинцев имели дополнительные выходные дни на новогодние праздники. Однако на период действия военного положения от этой практики решили отказаться. Это означает, что в этом году в Украине 25, 31 декабря и 1 января официально числятся рабочими днями.

О том, будут ли отдыхать украинцы на новогодние праздники в 2024 году, говорится в законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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Согласно действующему законодательству, выходными в Украине считаются только суббота и воскресенье. Поэтому Рождество, которое выпадает на 25 декабря (среда), будет рабочим днем. Из того же закона следует, что 31 декабря (вторник) и 1 января (среда) также будут рабочими днями.

Однако работодатели имеют право предоставить работникам дополнительный выходной за свой счет или сократить рабочий день перед праздниками.

В этом году практика переноса праздничных дней, когда они приходятся на выходные, не будет применяться. Поскольку 25 декабря и 1 января приходятся на середину недели, на изменения в рабочем графике рассчитывать не стоит.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в случае болезни работника он имеет право на больничный с финансовой компенсацией. Размер выплат зависит от нескольких факторов и может достигать 100% заработной платы.

Также мы рассказывали, что тринадцатая зарплата, или как ее еще называют — годовая премия, начисляется по итогам года. Как правило, деньги приходят в конце декабря, а размер выплаты обычно равен месячному окладу работника.