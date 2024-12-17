Новорічні свята 2024 — чи потрібно виходити на роботу українцям 31 грудня та 1 січня

Люди працюють на свята. Фото: Pexels

До повномасштабного вторгнення більшість українців мали додаткові вихідні дні на новорічні свята. Однак на період дії воєнного стану від цієї практики вирішили відмовитися. Це означає, що цього року в Україні 25, 31 грудня та 1 січня офіційно вважаються робочими днями.

Про те, чи будуть відпочивати українці на новорічні свята у 2024 році, зазначається в законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

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Згідно з чинним законодавством, вихідними в Україні вважаються лише субота і неділя. Тому Різдво, яке випадає на 25 грудня 2024 року (середа), буде робочим днем. З того ж закону випливає, що 31 грудня (вівторок) та 1 січня (середа) також будуть робочими днями.

Проте роботодавці мають право надати працівникам додатковий вихідний за власний кошт або скоротити робочий день перед святами.

Цього року практика перенесення святкових днів, коли вони припадають на вихідні, не застосовуватиметься. Оскільки 25 грудня та 1 січня припадають на середину тижня, на зміни у робочому графіку розраховувати не варто.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що вразі хвороби працівника, він має право на лікарняний із фінансовою компенсацією. Розмір виплат залежить від кількох факторів і може сягати 100% заробітної плати.

Також ми розповідали, що тринадцята зарплата, або як її ще називають — річна премія, нараховується за підсумками року. Як правило гроші приходять вкінці грудня, а розмір виплати зазвичай дорівнює місячному окладу працівника.