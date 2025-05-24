Штраф, конфискация и тюрьма — за какие вещи в чемодане придется поплатиться

Женщина с чемоданом. Фото: Pexels

Не все украинцы знают, что хранение определенных вещей в чемодане грозит тюрьмой или большими штрафами. Закон запрещает перевозить конкретные товары через государственную границу, поэтому путешествия с такими предметами влекут за собой серьезную ответственность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, из-за каких вещей в чемодане можно сесть в тюрьму или заплатить штраф.

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Запрещенные к перемещению вещи

По информации Государственной таможенной службы, на территорию Украины запрещено ввозить такие предметы:

оружие военных образцов и боеприпасы;

наркотические и психотропные вещества;

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;

материалы, содержащие пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида;

товары, импортированные с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Вывозить из Украины, кроме названных выше вещей, запретили произведения искусства, культурные и исторические ценности, а также аннулированные ценные бумаги. Транзитом нельзя перемещать летательные аппараты, их части, станки/машины, предназначенные для изготовления вооружения.

Нарушение таможенных правил включает штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 грн) и конфискацию всех товаров. Могут изъять даже транспортное средство, которым перевозили запрещенные предметы.

Ответственность наступит в случае транспортировки любых вещей в чемодане без обязательного декларирования. По статье 471 Таможенного кодекса, такое нарушение влечет за собой наложение финансового взыскания в размере 30% стоимости этих товаров.

Также следует упомянуть о штрафе за перемещение через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности (статья 476) — 1 000 необлагаемых минимумов (17 000 грн) с конфискацией.

Что будет за валюту в чемодане

Отдельно следует упомянуть о перемещении валюты. Пересекая границу, необходимо задекларировать наличные деньги в эквиваленте более 10 000 евро. Если человек "забудет" сообщить таможенникам о валюте, которая хранится в чемодане, ему грозит:

штраф в размере 20% от суммы превышения;

штраф 100% за умышленное уклонение от декларирования;

конфискация наличных денег.

За некоторую валюту можно даже сесть в тюрьму. Лишение свободы ждет граждан, которые хранят и перевозят фальшивые банкноты. Статья 199 Уголовного кодекса предусматривает заключение сроком от 3 до 7 лет за подделку денежных знаков. Если сумма фальшивок превышает особо крупный размер, срок увеличивается до 8-12 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие украинцы путешествуют за границу и привозят оттуда технику для личного пользования. Возникает вопрос, придется ли декларировать и облагать налогом технику, в частности новый iPhone, при возвращении в Украину.

Также мы писали, почему украинцам не всегда выгодно покупать продукты в Duty Free. Во-первых, цены там не обязательно ниже. Во-вторых, часть товаров придется выбросить, поскольку через государственную границу разрешается перевозить ограниченное количество.