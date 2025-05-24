Штраф, конфіскація і в’язниця — за які речі у валізі доведеться поплатитися

Жінка з валізою. Фото: Pexels

Не всі українці знають, що зберігання певних речей у валізі загрожує в’язницею або великими штрафами. Закон забороняє перевозити конкретні товари через державний кордон, тож подорожі з такими предметами тягнуть за собою серйозну відповідальність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, через які речі у валізі можна сісти у в’язницю чи заплатити штраф.

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Заборонені до переміщення речі

За інформацією Державної митної служби, на територію України заборонено ввозити такі предмети:

зброю військових зразків і боєприпаси;

наркотичні та психотропні речовини;

сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду;

товари, імпортовані з порушенням прав інтелектуальної власності.

Вивозити з України, окрім названих вище речей, заборонили витвори мистецтва, культурні та історичні цінності, а також анульовані цінні папери. Транзитом не можна переміщувати літальні апарати, їхні частини, верстати/машини, призначені для виготовлення озброєння.

Порушення митних правил включає штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5 100 грн) і конфіскацію всіх товарів. Можуть вилучити навіть транспортний засіб, яким перевозили заборонені предмети.

Відповідальність настане у випадку транспортування будь-яких речей у валізі без обов’язкового декларування. За статтею 471 Митного кодексу, таке порушення тягне за собою накладення фінансового стягнення у розмірі 30% вартості цих товарів.

Також слід згадати про штраф за переміщення через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності (стаття 476) — 1 000 неоподатковуваних мінімумів (17 000 грн) з конфіскацією.

Що буде за валюту у валізі

Окремо слід згадати про переміщення валюти. Перетинаючи кордон, необхідно задекларувати готівкові гроші в еквіваленті понад 10 000 євро. Якщо людина "забуде" повідомити митників про валюту, яка зберігається у валізі, їй загрожує:

штраф у розмірі 20% від суми перевищення;

штраф 100% за умисне ухиляння від декларування;

конфіскація готівки.

За деяку валюту можна навіть сісти у в’язницю. Позбавлення волі чекає громадян, які зберігають і перевозять фальшиві банкноти. Стаття 199 Кримінального кодексу передбачає ув’язнення терміном від 3 до 7 років за підробку грошових знаків. Якщо сума фальшивок перевищує особливо великий розмір, строк збільшується до 8-12 років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало українців подорожують за кордон і привозять звідти техніку для особистого користування. Постає питання, чи доведеться декларувати й оподатковувати техніку, зокрема новий iPhone, під час повернення в Україну.

Також ми писали, чому українцям не завжди вигідно купувати продукти в Duty Free. По-перше, ціни там не обов’язково нижчі. По-друге, частину товарів доведеться викинути, оскільки через державний кордон дозволяється перевозити обмежену кількість.