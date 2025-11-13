Авто во дворе многоэтажки — могут ли оштрафовать соседа, который не умеет парковаться

Эвакуация авто. Фото: УНИАН

Многие украинцы имеют собственные автомобили, но не у всех есть возможность приобрести или арендовать гараж (или паркоместо). Поэтому авто часто оставляют под открытым небом во дворах многоэтажек.

В Департаменте территориального контроля Киева разъяснили, где именно парковаться нельзя и чем это может закончиться.

Реклама

Читайте также:

Где можно ставить авто

В целом парковаться на придомовой территории разрешено. Владельцы могут оставлять автомобиль возле дома — временно или постоянно. Главное — чтобы машина не создавала угрозы или неудобств для других жителей. Иначе можно не только получить штраф, но и жалобы от недовольных соседей.

Запрещенные места для стоянки

Нельзя оставлять авто:

на тротуарах;

на газонах и клумбах;

рядом с мусорными площадками;

в местах, где транспорт перекрывает подъезды для спецтехники или препятствует движению скорой, полиции или мусоровоза.

Также нужно придерживаться минимальных расстояний:

50 метров от железнодорожного переезда;

30 метров от остановок общественного транспорта;

не ближе чем 5 метров от мусорных контейнеров;

не менее 10 метров от пешеходных переходов, перекрестков, выездов с прилегающих территорий или мест проведения дорожных работ.

Какой штраф могут выписать за неправильную парковку

За нарушение правил парковки предусмотрены следующие санкции:

340 грн — за стоянку в запрещенных местах, в том числе на местах для зарядки электромобилей;

680 грн — если авто создает опасность для движения или блокирует проезд.

В некоторых случаях транспорт могут эвакуировать. Кроме того, несоблюдение правил часто вызывает возмущение среди жителей — иногда они самостоятельно пытаются "воспитать" нарушителей, оставляя записки или придумывая креативные способы показать свое недовольство.

Ранее мы писали, что каждую осень Россия возобновляет атаки на украинскую энергосистему. Из-за возможных отключений света зимой украинцам, в частности владельцам электрокаров, стоит иметь запасной вариант.

Также мы рассказывали, что в 2026 году государство продолжит предоставлять бесплатный проезд в маршрутках для определенных социальных групп. Несмотря на это, перевозчики часто ограничивают количество льготных мест, поэтому стоит знать, кто имеет право на бесплатную поездку и как действовать, если в ней отказали.