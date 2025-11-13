Відео
Головна Економіка Сусідське авто перегородило двір — чи є покарання для власника

Сусідське авто перегородило двір — чи є покарання для власника

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 09:10
Оновлено: 08:01
Авто у дворі багатоповерхівки — чи можуть оштрафувати сусіда, який не вміє паркуватись
Евакуація авто. Фото: УНІАН

Багато українців мають власні автомобілі, але не у всіх є змога придбати чи орендувати гараж (або паркомісце). Тому авто часто залишають просто неба у дворах багатоповерхівок.  

В Департаменті територіального контролю Києва роз’яснили, де саме паркуватися не можна і чим це може закінчитися.

Де можна ставити авто

Загалом паркуватися на прибудинковій території дозволено. Власники можуть залишати автомобіль біля будинку — тимчасово або постійно. Головне — щоб машина не створювала загрози чи незручностей для інших мешканців. Інакше можна не лише отримати штраф, а й скарги від невдоволених сусідів.

Заборонені місця для стоянки

Не можна залишати авто:

  • на тротуарах;
  • на газонах і клумбах;
  • поруч зі сміттєвими майданчиками;
  • у місцях, де транспорт перекриває під’їзди для спецтехніки або перешкоджає руху швидкої, поліції чи сміттєвоза.

Також потрібно дотримуватися мінімальних відстаней:

  • 50 метрів від залізничного переїзду;
  • 30 метрів від зупинок громадського транспорту;
  • не ближче ніж 5 метрів від сміттєвих контейнерів;
  • щонайменше 10 метрів від пішохідних переходів, перехресть, виїздів із прилеглих територій або місць проведення дорожніх робіт.

Який штраф можуть виписати за неправильне паркування

За порушення правил паркування передбачені такі санкції:

  • 340 грн — за стоянку у заборонених місцях, зокрема на місцях для зарядки електромобілів;
  • 680 грн — якщо авто створює небезпеку для руху або блокує проїзд.

У деяких випадках транспорт можуть евакуювати. Крім того, недотримання правил часто викликає обурення серед мешканців — іноді вони самостійно намагаються "виховати" порушників, залишаючи записки чи вигадуючи креативні способи показати своє невдоволення.

Раніше ми писали, що щоосені Росія відновлює атаки на українську енергосистему. Через можливі відключення світла взимку українцям, зокрема власникам електрокарів, варто мати запасний варіант.

Також ми розповідали, що у 2026 році держава продовжить надавати безплатний проїзд у маршрутках для певних соціальних груп. Попри це, перевізники часто обмежують кількість пільгових місць, тому варто знати, хто має право на безоплатну поїздку та як діяти, якщо в ній відмовили.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
