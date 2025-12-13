Запрещенные книги в Украине — что грозит за распространение печатных изданий

Книжный магазин в Киеве. Фото: Google Maps

В Украине предусмотрены штрафные санкции или лишение свободы за хранение/распространение печатных книг. Некоторые конкретные издания даже включили в перечень запрещенных. Причем речь идет не об обычной цензуре, а о защите национальной безопасности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за книги в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Какие книги запрещено изготавливать и распространять

Существует статья 28 закона "Об издательском деле", которая устанавливает табу на распространение определенных печатных изданий. Под запрет подпадают книги, которые:

пропагандируют культ насилия и жестокости;

разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду;

призывают к войне;

дискриминируют права и свободы человека.

Так же Уголовный кодекс (статья 300) инкриминирует как преступление ввоз в Украину произведений, пропагандирующих насилие, жестокость, нетерпимость к расе/нации/религии. Любое причастие к сбыту подобных изделий строго наказывается.

Более того, Государственный комитет телевидения и радиовещания даже сформировал перечень запрещенных книг. Они "впали в немилость" из-за посягательства на независимость Украины, пропаганды насилия и террористических актов, разжигания вражды, что прописано в их содержании.

Например, в список входит "Удар русских богов" Владимира Истархова (содержит призывы к ненависти против евреев, христиан и славян), "Моя борьба" Адольфа Гитлера (книга запрещена во многих странах мира), "Божий народ" Истархова (пропагандирует расизм, терроризм и сепаратизм).

Наказание за запрещенные книги

Злоумышленникам придется строго отвечать перед законом. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, распространение/хранение/перевозка таких печатных изданий влечет штраф в размере от 100 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 17 000 грн).

Ответственность по Уголовному кодексу — лишение свободы сроком до трех лет, но в основном суды дают условное наказание с испытательным сроком 1-2 года. Также нарушителям запрещают заниматься книжной торговлей определенное время, а всю запрещенную продукцию конфискуют.

Напомним, в декабре и январе предусмотрены повышенные штрафы за незаконную вырубку елок в лесах. А нанесение значительного ущерба природным массивам влечет строгую уголовную ответственность для украинцев.

Также мы писали, каких животных украинцам запрещено держать в домашних условиях. Речь идет о крупных хищниках, приматах, ядовитых змеях и тому подобное. Нарушителей могут оштрафовать или лишить свободы.