Україна
В Украине повысили штрафы за елки — суммы в 2025 году

В Украине повысили штрафы за елки — суммы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 19:10
Штрафы из-за новогодних елок повысили втрое — суммы в декабре 2025
Мужчина несет сосну. Фото: УНИАН

Хотя искусственные елки на Новый год набирают популярность, многие все еще отдают предпочтение живым деревьям. Однако, чтобы предотвратить незаконные вырубки, накануне праздников проводятся активные проверки, а размер штрафов за это в декабре и январе увеличен втрое.

О том, какое наказание грозит украинцам, которые срежут елку в лесу без разрешения, рассказали в ГП "Леса Украины".

Читайте также:

Сколько стоят новогодние елки в 2025 году

ГП "Леса Украины" с конца ноября реализовало уже более 17 тысяч новогодних елок на сумму около 3,5 млн грн. Средняя цена сейчас составляет 202 грн с НДС. Всего в этом году планируют реализовать примерно 140 тысяч хвойных деревьев — на уровне прошлогоднего сезона.

Для реализации организовано более 300 специальных площадок в лесхозах, на ярмарках и рынках. Адреса точек продаж и контакты ответственных доступны на сайте госпредприятия. Также дерево можно забронировать по телефону в местном лесничестве и забрать после оплаты — наличными, карточкой, в банке или онлайн.

Цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились: в среднем елка стоит 210-250 грн, а ель или пихта — 240-280 грн. Самые низкие цены традиционно в северных регионах. Например, в Волынской области 1,5-метровая сосна стоит 180 грн, на Сумщине и Черниговщине — по 170 грн.

В восточных и южных областях и вблизи крупных городов хвойные обычно дороже. Часть лесничеств также предлагает деревья в контейнерах — от 500 грн.

На сколько штрафуют за срезанную елку в 2025 году

Для предотвращения незаконных вырубок создано 295 мобильных групп — это почти тысяча работников. Во время 385 рейдов они зафиксировали 34 случая незаконной рубки и составили 28 админпротоколов на более 14 тыс. грн.

"В декабре и январе штрафы выше в три раза", — отмечают в ГП "Леса Украины".

Размер штрафов зависит от места вырубки и толщины ствола дерева:

  • до 10 см — 893 грн (в заповедниках - 7,6 тыс. грн);
  • 10,1-14 см — 1,5 тыс. грн (13,3 тыс. грн);
  • 14,1-18 см — более 4 тыс. грн (34,7 тыс. грн).

В "Лесах Украины" напоминают, что за значительный ущерб (более 30,2 тыс. грн) предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что с приходом зимы растет интерес к главному атрибуту новогодних праздников — елкам. С начала декабря в Украине уже начали работу ярмарки, на которых можно приобрести живые деревья.

Также мы рассказывали, что ценники на елку и сосну могут существенно отличаться в зависимости от их размеров и места продажи. Предложения стартуют от нескольких сотен гривен.

