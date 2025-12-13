Відео
Головна Економіка Суворе покарання через книги — чому можна втратити до 17 000 грн

Суворе покарання через книги — чому можна втратити до 17 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 14:05
Заборонені книги в Україні — що загрожує за розповсюдження друкованих видань
Книгарня у Києві. Фото: Google Maps

В Україні передбачені штрафні санкції чи позбавлення волі за зберігання/розповсюдження друкованих книг. Деякі конкретні видання навіть включили у перелік заборонених. Причому йдеться не про звичайну цензуру, а про захист національної безпеки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за книги у 2026 році.

Читайте також:

Які книги заборонено виготовляти і поширювати

Існує стаття 28 закону "Про видавничу справу", яка встановлює табу на розповсюдження певних друкованих видань. Під заборону підпадають книги, що:

  • пропагують культ насильства і жорстокості;
  • розпалюють міжетнічну, расову чи релігійну ворожнечу;
  • закликають до війни;
  • дискримінують права і свободи людини.

Так само Кримінальний кодекс (стаття 300) інкримінує як злочин ввезення в Україну творів, що пропагують насилля, жорстокість, нетерпимість до раси/нації/релігії. Будь-яка дотичність до збуту подібних виробів суворо карається.

Більше того, Державний комітет телебачення і радіомовлення навіть сформував перелік заборонених книг. Вони "впали в немилість" через посягання на незалежність України, пропаганду насильства і терористичних актів, розпалювання ворожнечі, що прописано у їх змісті.

Наприклад, у список входить "Удар русских богов" Володимира Істархова (містить заклики до ненависті проти євреїв, християн і слов’ян), "Моя борьба" Адольфа Гітлера (книга заборонена у багатьох країнах світу), "Божий народ" Істархова (пропагує расизм, тероризм і сепаратизм).

Покарання за заборонені книги

Зловмисникам доведеться суворо відповідати перед законом. Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, розповсюдження/зберігання/перевезення таких друкованих видань тягне штраф у розмірі від 100 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 17 000 грн).

Відповідальність за Кримінальним кодексом — позбавлення волі строком до трьох років, але здебільшого суди дають умовне покарання з випробувальним терміном 1-2 роки. Також порушникам забороняють займатися книжковою торгівлею певний час, а всю заборонену продукцію конфіскують.

Нагадаємо, у грудні та січні передбачені підвищені штрафи за незаконну вирубку ялинок у лісах. А завдання значної шкоди природним масивам тягне сувору кримінальну відповідальність для українців.

Також ми писали, яких тварин українцям заборонено тримати в домашніх умовах. Йдеться про великих хижаків, приматів, отруйних змій тощо. Порушників можуть оштрафувати чи позбавити волі.

книги штраф видавництво заборона книга
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
