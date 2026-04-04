Цены на продукты упали накануне Пасхи: что отдают дешевле в АТБ и Сільпо

Накануне Пасхи популярные украинские супермаркеты предложили выгодные цены на продукты питания. Потребители могут купить любимые товары намного дешевле и сэкономить на корзине. Не помешает узнать, какие скидки установили в АТБ и Сільпо по состоянию на субботу, 4 апреля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных продуктах, доступных в супермаркетах по выгодным ценам.

Скидки в АТБ и Сільпо перед Пасхой

Первая половина апреля в 2026 году — это период повышенного спроса на продукты питания, поскольку православные и католики празднуют Пасху. Супермаркеты заранее заполнили склады куриными яйцами, колбасными и мясными изделиями, некоторыми овощами, сыром — всеми потребительскими товарами, которые традиционно больше всего покупают на праздник.

В то же время сети не оставили украинцев без сниженных цен и возможности сэкономить бюджет. Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо, отобрав 10 топовых позиций в ассортименте, которые стоят намного дешевле по состоянию на субботу, 4 апреля. Такие продукты отдают покупателям со скидками:

шоколад — 114,90 грн вместо 232,90 грн (-50%, АТБ);

крем-сыр — 129 грн вместо 259 грн (-50%, Сільпо);

сыр плавленый — 15,50 грн вместо 27,50 грн (-43%, АТБ);

напиток газированный — 21,90 грн вместо 37,90 грн (-42%, АТБ);

масло сладкосливочное — 79,99 грн вместо 134 грн (-40%, Сільпо);

тесто слоено-дрожжевое — 64,90 грн вместо 109 грн (-40%, Сільпо);

колбаса — 333,89 грн вместо 562,75 грн (-40%, АТБ);

сырок глазированный — 11,99 грн вместо 19,99 грн (-40%, Сільпо);

сыр твердый — 57,90 грн вместо 90,90 грн (-36%, АТБ);

кулич — 79,99 грн вместо 88,99 грн (-10%, Сільпо).

Как экономить на продуктах в Германии

Ранее мы рассказывали, куда ходить за продуктами питания в Германии, чтобы экономить бюджет. Существует несколько вариантов, самый распространенный среди которых — дискаунтеры. Это магазины, которые продают товары по ценам ниже средних по рынку. Им удается достичь финансового баланса благодаря оптимизации расходов.

Популярными продуктовыми маркетами в Германии являются Lidl, Aldi, Penny, Norma, NP-Markt, Treff 3000 и другие. А для максимальной выгоды потребители ходят на рынки: там в конце дня дешевле отдают овощи/фрукты и другие товары, для которых быстро заканчивается срок годности.

Люди с низкими доходами могут пользоваться предложениями от благотворительных продовольственных организаций. Так, Deutsche Tafel реализует товары по символическим суммам в магазинах, дабы помочь потребителям, не имеющим средств на крупные закупки.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Накануне Пасхи поштучный продукт в АТБ неожиданно подешевел. Посетители должны заплатить за одно яйцо 6,63 грн по состоянию на начало апреля 2026 года.

