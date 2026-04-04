Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная → Экономика → Супермаркеты переписали цены к Пасхе: что отдают со скидками до 50%

Супермаркеты переписали цены к Пасхе: что отдают со скидками до 50%

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 17:35
Цены на продукты упали накануне Пасхи: что отдают дешевле в АТБ и Сільпо
Продукты питания в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Накануне Пасхи популярные украинские супермаркеты предложили выгодные цены на продукты питания. Потребители могут купить любимые товары намного дешевле и сэкономить на корзине. Не помешает узнать, какие скидки установили в АТБ и Сільпо по состоянию на субботу, 4 апреля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных продуктах, доступных в супермаркетах по выгодным ценам.

Скидки в АТБ и Сільпо перед Пасхой

Первая половина апреля в 2026 году — это период повышенного спроса на продукты питания, поскольку православные и католики празднуют Пасху. Супермаркеты заранее заполнили склады куриными яйцами, колбасными и мясными изделиями, некоторыми овощами, сыром — всеми потребительскими товарами, которые традиционно больше всего покупают на праздник.

В то же время сети не оставили украинцев без сниженных цен и возможности сэкономить бюджет. Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо, отобрав 10 топовых позиций в ассортименте, которые стоят намного дешевле по состоянию на субботу, 4 апреля. Такие продукты отдают покупателям со скидками:

  • шоколад — 114,90 грн вместо 232,90 грн (-50%, АТБ);
  • крем-сыр — 129 грн вместо 259 грн (-50%, Сільпо);
  • сыр плавленый — 15,50 грн вместо 27,50 грн (-43%, АТБ);
  • напиток газированный — 21,90 грн вместо 37,90 грн (-42%, АТБ);
  • масло сладкосливочное — 79,99 грн вместо 134 грн (-40%, Сільпо);
  • тесто слоено-дрожжевое — 64,90 грн вместо 109 грн (-40%, Сільпо);
  • колбаса — 333,89 грн вместо 562,75 грн (-40%, АТБ);
  • сырок глазированный — 11,99 грн вместо 19,99 грн (-40%, Сільпо);
  • сыр твердый — 57,90 грн вместо 90,90 грн (-36%, АТБ);
  • кулич — 79,99 грн вместо 88,99 грн (-10%, Сільпо).
Как экономить на продуктах в Германии

Ранее мы рассказывали, куда ходить за продуктами питания в Германии, чтобы экономить бюджет. Существует несколько вариантов, самый распространенный среди которых — дискаунтеры. Это магазины, которые продают товары по ценам ниже средних по рынку. Им удается достичь финансового баланса благодаря оптимизации расходов.

Читайте также:

Популярными продуктовыми маркетами в Германии являются Lidl, Aldi, Penny, Norma, NP-Markt, Treff 3000 и другие. А для максимальной выгоды потребители ходят на рынки: там в конце дня дешевле отдают овощи/фрукты и другие товары, для которых быстро заканчивается срок годности.

Люди с низкими доходами могут пользоваться предложениями от благотворительных продовольственных организаций. Так, Deutsche Tafel реализует товары по символическим суммам в магазинах, дабы помочь потребителям, не имеющим средств на крупные закупки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Накануне Пасхи поштучный продукт в АТБ неожиданно подешевел. Посетители должны заплатить за одно яйцо 6,63 грн по состоянию на начало апреля 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинские геймеры могут поиграть в топовые видеоигры бесплатно. Steam предлагает почти тысячу тайтлов в свободном доступе по состоянию на 4 апреля 2026 года. Необходимо лишь создать учетную запись и добавить игру в библиотеку.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации