Головна Економіка Супермаркети переписали ціни до Великодня: що віддають зі знижками до 50%

Супермаркети переписали ціни до Великодня: що віддають зі знижками до 50%

Дата публікації: 4 квітня 2026 17:35
Ціни на продукти впали напередодні Великодня: що віддають дешевше в АТБ і Сільпо
Продукти харчування в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня популярні українські супермаркети запропонували вигідні ціни на продукти харчування. Споживачі можуть придбати улюблені товари набагато дешевше і заощадити на кошику. Не завадить дізнатися, які знижки встановили в АТБ і Сільпо станом на суботу, 4 квітня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних продуктів, доступних у супермаркетах за вигідними цінами.

Знижки в АТБ і Сільпо перед Великоднем

Перша половина квітня у 2026 році — це період підвищеного попиту на продукти харчування, оскільки православні та католики святкують Великдень. Супермаркети заздалегідь заповнили склади курячими яйцями, ковбасними і м’ясними виробами, деякими овочами, сиром — всіма споживчими товарами, які традиційно найбільше купують на свято.

Водночас мережі не залишили українців без знижених цін і можливості зекономити бюджет. Ми промоніторили онлайн-магазини АТБ і Сільпо, відібравши 10 топових позицій в асортиментах, які коштують набагато дешевше станом на суботу, 4 квітня. Такі продукти віддають покупцям зі знижками:

  • шоколад — 114,90 грн замість 232,90 грн (-50%, АТБ);
  • крем-сир — 129 грн замість 259 грн (-50%, Сільпо);
  • сир плавлений — 15,50 грн замість 27,50 грн (-43%, АТБ);
  • нaпій гaзoвaний — 21,90 грн замість 37,90 грн (-42%, АТБ);
  • масло солодковершкове — 79,99 грн замість 134 грн (-40%, Сільпо);
  • тісто листково-дріжджове — 64,90 грн замість 109 грн (-40%, Сільпо);
  • ковбаса — 333,89 грн замість 562,75 грн (-40%, АТБ);
  • сирок глазурований — 11,99 грн замість 19,99 грн (-40%, Сільпо);
  • сир твердий — 57,90 грн замість 90,90 грн (-36%, АТБ);
  • паска — 79,99 грн замість 88,99 грн (-10%, Сільпо).
Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Як економити на продуктах у Німеччині

Раніше ми розповідали, куди ходити за продуктами харчування в Німеччині, щоб економити бюджет. Існує кілька варіантів, найпоширеніший серед яких — дискаунтери. Це магазини, які продають товари за цінами, нижчими ніж середні по ринку. Їм вдається досягти фінансового балансу завдяки оптимізації витрат.

Популярними продуктовими маркетами в Німеччині є Lidl, Aldi, Penny, Norma, NP-Markt, Treff 3000 та інші. А для максимальної вигоди споживачі ходять на ринки: там наприкінці дня дешевше віддають овочі/фрукти й інші товари, для яких швидко закінчується термін придатності.

Люди з низькими доходами можуть користуватися пропозиціями від благодійних продовольчих організацій. Так, Deutsche Tafel реалізує товари за символічними сумами в магазинах, аби допомогти споживачам, які не мають коштів на великі закупівлі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Напередодні Великодня поштучний продукт в АТБ неочікувано подешевшав. Відвідувачі повинні заплатити за одне яйце 6,63 грн станом на початок квітня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські геймери можуть пограти в топові відеоігри безплатно. Steam пропонує майже тисячу тайтлів у вільному доступі станом на 4 квітня 2026 року. Необхідно лише створити обліковий запис і додати гру в бібліотеку.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
