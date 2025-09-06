Минимальная пенсия в Украине — Гетманцев рассказал о повышении выплат

Пенсионерка на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Одним из главных приоритетов Верховной Рады как законодателей должно быть социальное направление. В первую очередь следует взяться за повышение минимальной пенсии в Украине и прожиточного минимума, поскольку на установленные в 2025 году суммы прожить невозможно.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что не так с социальными стандартами

По словам спикера, народные депутаты должны честно признать, что социальные стандарты не выполняются. Это видно по размеру номинального прожиточного минимума, который для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн в 2025 году. Очевидно, на такую сумму невозможно прожить, учитывая планомерное подорожание товаров и услуг.

"Мы также должны честно сказать, что минимальная пенсия подлежит повышению вдвое. Это вопрос выживания и усиления экономики. Люди, которые социально не защищены, не держат и не хранят деньги, а возвращают их в экономику", — отметил Даниил Гетманцев.

Глава профильного комитета добавил, что надо наконец вынести на второе чтение законопроект № 12278 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры". Документ предусматривает установление единых условий перерасчета выплат для всех граждан.

"Мы должны наконец решить вопрос "клановых" пенсий. Сколько можно этот законопроект выносить в зал? Все эти прокурорские интересы не позволяют нам наконец утвердить документ. А потом перешли бы и к другим вопросам", — уточнил спикер.

Он также убежден, что на повестку дня необходимо вынести зарплаты педагогических работников. Ведь по состоянию на 2025 год учителям в среднем платят около 15 000 грн/мес. Гетманцев назвал педагогов "наиболее запущенной категорией бюджетников, о которой постоянно забывают".

Какие минимальные пенсии в Украине

Ранее мы рассказывали, сколько минимально получают пенсионеры разных категорий. Последнее повышение выплат произошло 1 марта (ежегодная индексация), после того суммы не пересматривали. По состоянию на сентябрь утверждены такие минимальные размеры пенсионного обеспечения:

3 758 грн — для лиц от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж;

— для лиц от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж; 3 758 грн — для лиц, которым исполнилось 80 лет, если они имеют стаж 20 или 25 лет (женщины и мужчины соответственно);

— для лиц, которым исполнилось 80 лет, если они имеют стаж 20 или 25 лет (женщины и мужчины соответственно); 3 613 грн — для лиц от 70 до 80 лет со стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины);

— для лиц от 70 до 80 лет со стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины); 3 323 грн — для лиц, которым не исполнилось 70 лет, при наличии стажа, а также для людей с инвалидностью І группы;

— для лиц, которым не исполнилось 70 лет, при наличии стажа, а также для людей с инвалидностью І группы; 3 038 грн — для других категорий неработающих пенсионеров независимо от возраста.

Для работающих пенсионеров минимальная выплата установлена на уровне 2 361 грн. В то же время максимальная пенсия с 1 января — 23 610 грн. Она предусмотрена для украинцев, заработная плата которых составляла от 50 000 грн (при наличии полного страхового стажа).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, народные артисты Украины не получают большие пенсии. Например, Павлу Зиброву государство платит примерно 8 300 грн, Иво Бобулу — где-то 5 000 грн, Ивану Поповичу — аналогично. Зато Михаил Поплавский имеет 16-17 000 грн пенсии.

Также мы писали, что средняя пенсия в 2025 году составляет 6 100 грн, тогда как "достаточная" должна быть около 9 000 грн. Большинство пенсионеров получают менее 5 000 грн, а некоторые судьи — более 100 000 грн благодаря "клановым" пенсиям.