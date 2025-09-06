Мінімальна пенсія в Україні — Гетманцев розповів про підвищення виплат

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Одним із головних пріоритетів Верховної Ради як законотворців має бути соціальний напрям. Першочергово слід взятися за підвищення мінімальної пенсії в Україні та прожиткового мінімуму, оскільки на встановлені у 2025 році суми прожити неможливо.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Що не так із соціальними стандартами

За словами спікера, народні депутати повинні чесно визнати, що соціальні стандарти не виконуються. Це видно з розміру номінального прожиткового мінімуму, який для працездатних осіб становить 3 028 грн у 2025 році. Очевидно, на таку суму неможливо прожити, враховуючи планомірне дорожчання товарів і послуг.

"Ми також маємо чесно сказати, що мінімальна пенсія підлягає підвищенню вдвічі. Це питання виживання і підсилення економіки. Люди, які соціально не захищені, не тримають та не зберігають гроші, а повертають їх в економіку", — зазначив Данило Гетманцев.

Очільник профільного комітету додав, що треба нарешті винести на друге читання законопроєкт № 12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Документ передбачає встановлення єдиних умов перерахунку виплат для всіх громадян.

"Ми повинні врешті вирішити питання "кланових" пенсій. Скільки можна цей законопроєкт виносити до зали? Всі ці прокурорські інтереси не дозволяють нам врешті затвердити документ. А потім перейшли б і до інших питань", — уточнив спікер.

Він також переконаний, що на порядок денний необхідно винести зарплати педагогічних працівників. Адже станом на 2025 рік вчителям у середньому платять близько 15 000 грн/міс. Гетманцев назвав освітян "найбільш занедбаною категорією бюджетників, про яку постійно забувають".

Які мінімальні пенсії в Україні

Раніше ми розповідали, скільки мінімально отримують пенсіонери різних категорій. Останнє підвищення виплат відбулося 1 березня (щорічна індексація), після того суми не переглядали. Станом на вересень затверджені такі мінімальні розміри пенсійного забезпечення:

3 758 грн — для осіб від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж;

— для осіб від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж; 3 758 грн — для осіб, яким виповнилося 80 років, якщо вони мають стаж 20 або 25 років (жінки і чоловіки відповідно);

— для осіб, яким виповнилося 80 років, якщо вони мають стаж 20 або 25 років (жінки і чоловіки відповідно); 3 613 грн — для осіб від 70 до 80 років зі стажем 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки);

— для осіб від 70 до 80 років зі стажем 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки); 3 323 грн — для осіб, яким не виповнилося 70 років, за наявності стажу, а також для людей з інвалідністю І групи;

— для осіб, яким не виповнилося 70 років, за наявності стажу, а також для людей з інвалідністю І групи; 3 038 грн — для інших категорій непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата встановлена на рівні за 2 361 грн. Водночас максимальна пенсія з 1 січня — 23 610 грн. Вона передбачена для українців, заробітна плата яких становила від 50 000 грн (за наявності повного страхового стажу).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, народні артисти України не отримують великі пенсії. Наприклад, Павлу Зіброву держава платить приблизно 8 300 грн, Іво Бобулу — десь 5 000 грн, Івану Поповичу — аналогічно. Зате Михайло Поплавський має 16-17 000 грн пенсії.

Також ми писали, що середня пенсія у 2025 році становить 6 100 грн, тоді як "достатня" повинна бути близько 9 000 грн. Більшість пенсіонерів отримують менше 5 000 грн, а деякі судді — понад 100 000 грн завдяки "клановим" пенсіям.