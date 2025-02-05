Заготовка дров возле железнодорожных путей — можно ли рубить сухостой в 2025 году

Железнодорожный путь. Фото: Pexels

Зеленые насаждения возле железнодорожных путей имеют важное значение для обеспечения безопасности транспорта, поскольку они защищают пути от вредного воздействия погодных условий и снежных заносов. Они способствуют бесперебойной работе поездов в любое время года. Однако некоторые граждане задумываются над возможностью заготовки дров на этих территориях.

О том, можно ли рубить на дрова сухостой возле железнодорожных путей в 2025 году, объяснили в региональном филиале "Львовской железной дороги".

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Почему запрещено рубить деревья возле железнодорожных путей

С момента развития железнодорожной сети одной из важных задач была борьба со снежными заносами. Сначала применяли переносные барьеры, а затем начали высаживать деревья и другие растения вдоль путей.

Представители железнодорожного транспорта отмечают важность сохранения лесных насаждений, растущих вдоль железнодорожных магистралей. Они выполняют роль барьеров против:

лавин;

обвалов;

эрозии почв;

снежных и песчаных заносов;

селевых потоков.

Можно ли собирать дрова возле железнодорожных путей

Согласно Лесному кодексу Украины, все леса, независимо от их местонахождения и формы собственности, включая защитные насаждения, относятся к лесному фонду.

Нарушение лесного законодательства, в частности незаконная рубка деревьев без разрешения, влечет за собой административную, гражданскую или уголовную ответственность. Такие действия, как транспортировка, хранение и продажа незаконно срубленных деревьев, также являются правонарушением.

Сбор древесины, даже если деревья были срезаны возле железнодорожных путей, является нарушением закона. Дрова принадлежат организации, которая осуществила их удаление, и граждане не имеют права самостоятельно забирать срезанные деревья или ветки без согласования с соответствующими органами. Это вообще может быть квалифицировано как самовольное присвоение имущества.

Кто имеет право срезать деревья возле железнодорожных путей в населенных пунктах

Если деревья возле путей ограничивают видимость или представляют угрозу для безопасности движения поездов, решение об их удалении принимают соответствующие подразделения. Процесс регулируется законодательством, включающим:

создание комиссии для оценки состояния деревьев;

определение необходимости их удаления;

оформление соответствующих документов.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 1045, вопросы удаления деревьев в населенных пунктах решаются местными органами власти. Для этого нужно получить специальное разрешение или ордер, а в отдельных случаях — другие документы, предусмотренные законодательством.

Ранее мы писали, что на большинстве украинских дорог растут деревья и кустарники, некоторые из которых заброшены. Поваленные деревья и сухие ветки часто попадают во внимание местных жителей, которые могут захотеть забрать их на дрова. Однако не все знают, разрешается ли самостоятельно вырубать сухостой и заготавливать дрова на обочинах.

Также мы рассказывали, что с приближением весны коммунальные службы обрезают деревья и удаляют сухостой в населенных пунктах. После этих работ на обочинах могут оставаться ветки. Поскольку сейчас идет отопительный сезон, часто возникает вопрос, можно ли забирать обрезанные ветки, которые оставляют службы.