Дрова для опалення — чи можна збирати гілля, що залишили комунальні служби у 2025

Комунальні служби обрізають дерева. Фото: УНІАН

З наближенням весни комунальні служби проводять планові чистки крон дерев та видаляють сухостій в населених пунктах. Інколи після цих робіт на узбіччях доріг може залишатись гілля та залишки деревини. В Україні триває опалювальний сезон, і багато громадян використовують дрова для обігріву своїх осель. А тому часто постає питання, чи можна забирати обрізані гілки, які залишають після себе комунальні служби.

Про те, чи можна збирати на дрова гілля, яке залишили комунальні служби, зазначається в Законі України "Про управління відходами".

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Хто вирішує, які дерева видаляти

З жовтня по квітень у містах і селах проводять обстеження зелених насаджень та обрізку крон дерев. У разі потреби видаляють сухостійні або аварійні дерева, які можуть становити загрозу. Рішення про видалення ухвалює міська, селищна чи сільська рада на підставі акту комісійного обстеження з відшкодуванням вартості деревини.

Зелені насадження на приватних земельних ділянках можна видаляти за рішенням власника без сплати відновної вартості.

Кому належать зрізані комунальними службами гілки

Згідно із Законом України "Про управління відходами", деревина класифікується як побутові відходи. Власниками таких відходів можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади або держава. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 передбачає, що видалена деревина підлягає обліку, використовується для потреб відповідних організацій або продається за ринковими цінами.

Отримані кошти йдуть на фінансування комунального господарства, а непридатні гілки утилізуються відповідними установами. Передача права власності на такі відходи можлива лише на договірних засадах між місцевими органами влади та підприємствами, що займаються утилізацією.

Чи можна забирати деревину після комунальних служб

Оскільки чинне законодавство не містить чіткої заборони чи покарання за самостійний збір обрізаних комунальними службами гілок, можна припустити, що це дозволено. Відповідно до 8 статті Конституції України, якщо закон прямо не забороняє певні дії, вони вважаються дозволеними.

Отже, оскільки немає офіційних обмежень, громадяни можуть забирати залишені комунальниками гілки без юридичних наслідків. Однак, щоб не мати зайвих запитань від правоохоронних органів, все ж краще отримати дозвіл від місцевої влади на збір цих залишків.

Раніше ми писали, що відповідно до Земельного кодексу України, кожна ділянка є об'єктом права власності, яке охоплює все, що на ній розташоване, зокрема й лісові насадження (стаття 79). Тобто дерева, що виросли самосівом на цій території, автоматично належать власнику землі, а тому заготівля дров на цих ділянках сторонніми особами не дозволяється.

Також ми розповідали, що в сільській місцевості чимало мешканців володіють значними земельними ділянками поблизу своїх осель. Найчастіше основну частину цієї землі використовують під городництво. Проте нерідко на самій ділянці або неподалік неї можуть з’явитися самосійні дерева, які власники хотіли б використати як дрова.