Дрова для отопления — можно ли собирать ветки, оставленные коммунальными службами в 2025

Коммунальные службы обрезают деревья. Фото: УНИАН

С приближением весны коммунальные службы проводят плановые чистки крон деревьев и удаляют сухостой в населенных пунктах. Иногда после этих работ на обочинах дорог может оставаться ветки и остатки древесины. В Украине продолжается отопительный сезон, и многие граждане используют дрова для обогрева своих домов. Поэтому часто возникает вопрос, можно ли забирать обрезанные ветки, которые оставляют после себя коммунальные службы.

О том, можно ли собирать на дрова ветки, которые оставили коммунальные службы, отмечается в Законе Украины "Об управлении отходами".

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Кто решает, какие деревья удалять

С октября по апрель в городах и селах проводят обследование зеленых насаждений и обрезку крон деревьев. В случае необходимости удаляют сухостойные или аварийные деревья, которые могут представлять угрозу. Решение об удалении принимает городской, поселковый или сельский совет на основании акта комиссионного обследования с возмещением стоимости древесины.

Зеленые насаждения на частных земельных участках можно удалять по решению собственника без уплаты восстановительной стоимости.

Кому принадлежат срезанные коммунальными службами ветки

Согласно Закону Украины "Об управлении отходами", древесина классифицируется как бытовые отходы. Владельцами таких отходов могут быть физические и юридические лица, территориальные общины или государство. Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 105 от 10.04.2006 предусматривает, что удаленная древесина подлежит учету, используется для нужд соответствующих организаций или продается по рыночным ценам.

Полученные средства идут на финансирование коммунального хозяйства, а непригодные ветки утилизируются соответствующими учреждениями. Передача права собственности на такие отходы возможна только на договорных началах между местными органами власти и предприятиями, занимающимися утилизацией.

Можно ли забирать древесину после коммунальных служб

Поскольку действующее законодательство не содержит четкого запрета или наказания за самостоятельный сбор обрезанных коммунальными службами веток, можно предположить, что это разрешено. Согласно 8 статье Конституции Украины, если закон прямо не запрещает определенные действия, они считаются разрешенными.

Следовательно, поскольку нет официальных ограничений, граждане могут забирать оставленные коммунальщиками ветки без юридических последствий. Однако, чтобы не иметь лишних вопросов от правоохранительных органов, все же лучше получить разрешение от местных властей на сбор этих остатков.

Ранее мы писали, что согласно Земельному кодексу Украины, каждый участок является объектом права собственности, которое охватывает все, что на нем расположено, в том числе и лесные насаждения (статья 79). То есть деревья, выросшие самосевом на этой территории, автоматически принадлежат владельцу земли, а потому заготовка дров на этих участках посторонними лицами не разрешается.

Также мы рассказывали, что в сельской местности многие жители владеют значительными земельными участками вблизи своих домов. Чаще всего основную часть этой земли используют под огородничество. Однако нередко на самом участке или неподалеку от него могут появиться самосевные деревья, которые владельцы хотели бы использовать в качестве дров.