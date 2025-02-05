Заготівля дров біля залізничних колій — чи можна рубати сухостій у 2025 році

Залізнична колія. Фото: Pexels

Зелені насадження біля залізничних шляхів мають важливе значення для забезпечення безпеки транспорту, оскільки вони захищають колії від шкідливого впливу погодних умов і снігових заметів. Вони сприяють безперебійній роботі потягів у будь-який час року. Проте деякі громадяни замислюються над можливістю заготівлі дров на цих територіях.

Про те, чи можна рубати на дрова сухостій біля залізничних колій у 2025 році, пояснили в регіональній філії "Львівської залізниці".

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Чому заборонено рубати дерева біля залізничних колій

З моменту розбудови залізничної мережі одним з важливих завдань була боротьба зі сніговими заметами. Спочатку застосовували переносні бар'єри, а згодом почали висаджувати дерева та інші рослини вздовж колій.

Представники залізничного транспорту наголошують на важливості збереження лісових насаджень, що ростуть вздовж залізничних магістралей. Вони виконують роль бар'єрів проти:

лавин;

обвалів;

ерозії ґрунтів;

снігових і піщаних заметів;

селевих потоків.

Чи можна збирати дрова біля залізничних колій

Відповідно до Лісового кодексу України, всі ліси, незалежно від їх місцеперебування та форми власності, включаючи захисні насадження, належать до лісового фонду.

Порушення лісового законодавства, зокрема незаконна рубка дерев без дозволу, тягне за собою адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. Такі дії, як транспортування, зберігання та продаж незаконно зрубаних дерев, також є правопорушенням.

Збирання деревини, навіть якщо дерева були зрізані біля залізничних колій, є порушенням закону. Дрова належать організації, яка здійснила їх видалення, і громадяни не мають права самостійно забирати зрізані дерева чи гілки без узгодження з відповідними органами. Це взагалі може бути кваліфіковано як самовільне привласнення майна.

Хто має право зрізати дерева біля залізничних колій в населених пунктах

Якщо дерева біля колій обмежують видимість або становлять загрозу для безпеки руху потягів, рішення про їх видалення приймають відповідні підрозділи. Процес регулюється законодавством, що включає:

створення комісії для оцінки стану дерев;

визначення необхідності їх видалення;

оформлення відповідних документів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1045, питання видалення дерев в населених пунктах вирішуються місцевими органами влади. Для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл або ордер, а в окремих випадках — інші документи, що передбачені законодавством.

Раніше ми писали, що на більшості українських доріг ростуть дерева та чагарники, деякі з яких занедбані. Повалені дерева та сухі гілки часто потрапляють до уваги місцевих жителів, котрі можуть захотіти забрати їх на дрова. Проте не всі знають, чи дозволяється самостійно вирубувати сухостій та заготовляти дрова на узбіччях.

Також ми розповідали, що з наближенням весни комунальні служби обрізають дерева та видаляють сухостій в населених пунктах. Після цих робіт на узбіччях може залишатися гілля. Оскільки зараз триває опалювальний сезон, часто виникає питання, чи можна забирати обрізані гілки, що залишають служби.