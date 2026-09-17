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Главная Экономика Судьям — больше, прокурорам — меньше: сколько заложили на их зарплаты

Судьям — больше, прокурорам — меньше: сколько заложили на их зарплаты

Ua ru
17 сентября 2026 20:12
Прожиточный минимум для судей и прокуроров: как изменятся оклады в 2027 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В проекте госбюджета на 2027 год заложены различные подходы к расчету должностных окладов судей и прокуроров. Для судей планируется применять полный прожиточный минимум — 3691 гривну, а должностные оклады прокуроров окружных прокуратур и части других государственных служащих предлагается рассчитывать исходя из фиксированной базы в 2331 гривну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект закона о государственном бюджете Украины на 2027 год.

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Сколько средств запланировано на судебную систему

Расходы на вознаграждение судей увеличили на 7,2 миллиарда гривен. Это связано с тем, что для расчета базового должностного оклада судьи должен применяться прожиточный минимум для трудоспособных лиц. На 2027 год этот показатель в проекте бюджета установлен на уровне 3 691 гривны.

В целом в проекте госбюджета на судебную власть предусмотрено 37,8 миллиарда гривен. Если учесть финансирование Конституционного Суда, общая сумма составит почти 37,95 миллиарда гривен.

Основную часть этих средств планируется распределить следующим образом:

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  • 17,6 миллиардов гривен — на судейское вознаграждение;
  • 15,9 миллиардов гривен — на зарплаты сотрудников аппаратов судов и других органов системы правосудия;
  • 169,6 миллионов гривен — на работу Специализированного окружного административного суда;
  • 96,6 миллионов гривен — на работу Специализированного апелляционного административного суда;
  • 75 миллионов гривен — на укомплектование судов и обеспечение работы Высшего антикоррупционного суда, Конституционного Суда, Верховного Суда и местных судов.

Как будут рассчитываться оклады прокуроров

Для прокуроров окружных прокуратур подход иной. В проекте бюджета для определения их должностного оклада предусмотрена отдельная расчетная величина — 2 331 гривна.

Такой же показатель планируется использовать для расчета окладов работников налоговых и таможенных органов и других государственных структур, где зарплата определяется специальными законами.

На деятельность Офиса Генерального прокурора в проекте бюджета предусмотрено 21 146,1 миллиона гривен. Из них 18 695,2 миллиона гривен составляют расходы общего фонда на оплату труда прокуроров и сотрудников с начислениями.

Что будет с пенсиями судей и прокуроров

Повышение зарплат или судейского вознаграждения в 2027 году не приведет к перерасчету уже назначенных пенсий или пожизненного содержания.

Также во время военного положения пенсии и пожизненное содержание судей, прокуроров, госслужащих и народных депутатов, превышающие 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, будут выплачиваться с применением понижающих коэффициентов к сумме превышения. В проекте бюджета этот порог составляет 28 780 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы смогут получать на руки после повышения минимальной заработной платы в 2027 году. Согласно предложенным изменениям, из зарплаты в 9 546 гривен после уплаты НДФЛ и военного сбора останется 7 350,42 гривен. В то же время новые социальные стандарты могут увеличить ежемесячные расходы ФЛП 1 и 2 групп, но эти суммы еще предстоит утвердить.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как в Украине могут изменить правила начисления зарплат. Новый Трудовой кодекс предлагает по-новому определять минимальную зарплату и отдельно учитывать ряд доплат, премий и других выплат. Работникам также хотят предоставлять более подробную информацию о зарплате, налогах и отчислениях, а работодателей обязать четче прописывать систему оплаты труда.

прожиточный минимум награда судьи прокуроры зарплата
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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