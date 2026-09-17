Прожитковий мінімум для суддів і прокурорів: як зміняться оклади у 2027 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У проєкті держбюджету на 2027 рік заклали різні підходи до розрахунку посадових окладів суддів і прокурорів. Для суддів планують застосовувати повний прожитковий мінімум — 3691 гривню, а посадові оклади прокурорів окружних прокуратур та частини інших держслужбовців пропонують рахувати із зафіксованої бази у 2331 гривню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на проєкт Закону про Державний бюджет України на 2027 рік.

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Скільки коштів запланували на судову систему

Видатки на суддівську винагороду збільшили на 7,2 мільярди гривень. Це пов'язано з тим, що для розрахунку базового посадового окладу судді має застосовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб. На 2027 рік цей показник у проєкті бюджету визначено на рівні 3 691 гривні.

Загалом у проєкті держбюджету на судову владу передбачили 37,8 мільярдів гривень. Якщо врахувати фінансування Конституційного Суду, загальна сума становитиме майже 37,95 мільярдів гривень.

Основну частину цих коштів планують розподілити так:

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17,6 мільярдів гривень — на суддівську винагороду;

15,9 мільярдів гривень — на зарплати працівників апаратів судів та інших органів системи правосуддя;

169,6 мільйонів гривень — на роботу Спеціалізованого окружного адміністративного суду;

96,6 мільйонів гривень — на роботу Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду;

75 мільйонів гривень — на укомплектування судів та забезпечення роботи Вищого антикорупційного суду, Конституційного Суду, Верховного Суду і місцевих судів.

Як рахуватимуть оклади прокурорів

Для прокурорів окружних прокуратур підхід інший. У проєкті бюджету для визначення їхнього посадового окладу передбачена окрема розрахункова величина — 2 331 гривня.

Такий самий показник планують використовувати для розрахунку окладів працівників податкових і митних органів та інших державних структур, де зарплата визначається за спеціальними законами.

На діяльність Офісу Генерального прокурора у проєкті бюджету передбачили 21 146,1 мільйона гривень. Із них 18 695,2 мільйона гривень становлять видатки загального фонду на оплату праці прокурорів і працівників із нарахуваннями.

Що буде з пенсіями суддів і прокурорів

Підвищення зарплат або суддівської винагороди у 2027 році не призведе до перерахунку вже призначених пенсій чи довічного утримання.

Також під час воєнного стану пенсії та довічне утримання суддів, прокурорів, держслужбовців і народних депутатів, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплачуватимуть із застосуванням знижувальних коефіцієнтів до суми перевищення. У проєкті бюджету ця межа становить 28 780 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці зможуть отримувати на руки після підвищення мінімалки у 2027 році. За запропонованими змінами, із зарплати 9 546 гривень після сплати ПДФО та військового збору залишатиметься 7 350,42 гривень. Водночас нові соціальні стандарти можуть збільшити щомісячні витрати ФОПів 1 та 2 груп, але ці суми ще мають затвердити.

Також Новини.LIVE повідомляли, як в Україні можуть змінити правила нарахування зарплат. Новий Трудовий кодекс пропонує по-новому визначати мінімалку та окремо враховувати низку доплат, премій та інших виплат. Працівникам також хочуть надавати детальнішу інформацію про зарплату, податки й відрахування, а роботодавців зобов’язати чіткіше прописувати систему оплати праці.