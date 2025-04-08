Новые стандарты проверки судей в Украине — какие изменения готовит власть

Женщина выходит из здания Верховного суда. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины одобрил новый законопроект, который должен обновить систему проверки добропорядочности судей. Это еще один шаг в рамках судебной реформы, которую Украина проводит на пути к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Законопроект предусматривает обязательные проверки всех судей Верховного Суда и высших специализированных судов в течение следующих двух лет. Среди важных изменений также можно выделить:

Четкие сроки проверок и расширение оснований для их проведения. Единая декларация — теперь судьи будут подавать один документ, в котором будет вся информация об их добропорядочности и родственных связях. Больше полномочий для Высшей квалификационной комиссии судей — она сможет официально запрашивать нужную информацию у органов власти или других лиц, а те — не смогут отказать.

Ожидается, что уже в ближайшее время документ поступит в Верховную Раду для рассмотрения и голосования. В случае принятия этого законопроекта судебная ветвь власти в Украине станет более прозрачной и надежной.

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