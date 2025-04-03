Доходи Шмигаля, Єрмака та інших посадовців — скільки мають грошей і де їх тримають

Долари та гривні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Деклараційна кампанія у 2025 році закінчилася 31 березня. Звіти про доходи за минулий рік подали майже 627 000 осіб, зокрема топпосадовці. Стало відомо, у якій валюті та де зберігають гроші прем’єр-міністр Денис Шмигаль, глава НБУ Андрій Пишний, керівники профільних комітетів ВРУ тощо.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

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Який дохід у топових посадовців

Завдяки деклараціям вдалося з’ясувати, що статки майже всіх відомих керівників і міністрів зросли. Наприклад, у глави Офісу президента Андрія Єрмака дохід збільшився у 7,1 раза за рахунок погашення заборгованості — до понад 4 млн гривень. Загалом українські чиновники задекларували такі суми:

Андрій Пишний — 30,9 млн гривень;

Руслан Магомедов — 13,4 млн гривень;

Денис Шмигаль — 9,6 млн гривень;

Михайло Федоров — 5,9 млн гривень;

Сергій Марченко — 5,5 млн гривень;

Роксолана Підласа — 3,4 млн гривень;

Герман Галущенко — 1,5 млн гривень;

Данило Гетманцев — майже 1 млн гривень.

Що цікаво, дохід багатьох посадовців у відсотковому відношенні набагато менший, ніж членів їх родин. Наприклад, 88% сукупних сімейних статків Дениса Шмигаля — це заслуга його дружини Катерини. Прибуток від її підприємницької діяльності (компанії "Кадіс УА") склав 7,5 млн гривень у 2024 році, що у 6,4 раза вище, ніж зарплата самого прем‘єра.

Сімейна частка в доходах голови НКЦПФР Руслана Магомедова становить 86% (дружина Євгенія Грищенко є топменеджеркою групи ICU), а міністра цифрової трансформації Михайла Федорова — 81% (дружина Анастасія є засновницею бренду одягу Cover).

Де зберігають гроші та в якій валюті

Активи у готівці зберігають 34% топових українських посадовців, 33% — в банківських установах, 23% — у позиках третім особам, 10% — у цінних паперах. До прикладу, очільник НБУ Андрій Пишний має 19,2 млн гривень у банках і 18,2 млн гривень — у цінних паперах. Ще майже 37 млн гривень — це позики.

Частка американської валюти у структурі фінансових активів — 51%. Тобто половину статків чиновників займають доларові заощадження. Це свідчить про велику довіру українців до іноземних купюр. Щоправда, євро займає всього 6,9%, а частка гривні становить 42,3%.

Денис Шмигаль найбільше грошових активів зберігає у доларах: 382 000 доларів проти 1,1 млн гривень. Голова Рахункової палати Ольга Піщанська та очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко мають понад 90% коштів в іноземній валюті.

Натомість Михайло Федоров зосередив увагу на гривні, майже всі його фінансові активи зберігаються в національній валюті. Середній підхід до диверсифікації капіталу (по половині у доларах і гривні) мають представники монетарного регулятора.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, стало відомо, які статки у родини Зеленського за 2024 рік. Згідно з декларацією, сума заощаджень становить 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Більше половини — це дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики.

Також ми писали, що доходи жінок зменшуються орієнтовно на 50% протягом першого року після розлучення. У чоловіків показник складає близько 20%. Причина в тому, що жінки постають перед багатьма фінансовими труднощами.