Доходы Шмыгаля, Ермака и других чиновников — сколько имеют денег и где их держат

Доллары и гривны. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Декларационная кампания в 2025 году закончилась 31 марта. Отчеты о доходах за прошлый год подали почти 627 000 человек, в том числе топ-чиновники. Стало известно, в какой валюте и где хранят деньги премьер-министр Денис Шмыгаль, глава НБУ Андрей Пышный, руководители профильных комитетов ВРУ и тому подобное.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

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Какой доход у топовых чиновников

Благодаря декларациям удалось выяснить, что состояние почти всех известных руководителей и министров выросло. Например, у главы Офиса президента Андрея Ермака доход увеличился в 7,1 раза за счет погашения задолженности — до более 4 млн гривен. В целом украинские чиновники задекларировали такие суммы:

Андрей Пышный — 30,9 млн гривен;

Руслан Магомедов — 13,4 млн гривен;

Денис Шмыгаль — 9,6 млн гривен;

Михаил Федоров — 5,9 млн гривен;

Сергей Марченко — 5,5 млн гривен;

Роксолана Пидласа — 3,4 млн гривен;

Герман Галущенко — 1,5 млн гривен;

Даниил Гетманцев — почти 1 млн гривен.

Что интересно, доход многих чиновников в процентном отношении гораздо меньше, чем членов их семей. Например, 88% совокупного семейного состояния Дениса Шмыгаля — это заслуга его жены Екатерины. Прибыль от ее предпринимательской деятельности (компании "Кадис УА") составила 7,5 млн гривен в 2024 году, что в 6,4 раза выше, чем зарплата самого премьера.

Семейная доля в доходах главы НКЦБФР Руслана Магомедова составляет 86% (жена Евгения Грищенко является топ-менеджером группы ICU), а министра цифровой трансформации Михаила Федорова — 81% (жена Анастасия является основательницей бренда одежды Cover).

Где хранят деньги и в какой валюте

Активы в наличности хранят 34% топовых украинских чиновников, 33% — в банковских учреждениях, 23% — в займах третьим лицам, 10% — в ценных бумагах. К примеру, глава НБУ Андрей Пышный имеет 19,2 млн гривен в банках и 18,2 млн гривен — в ценных бумагах. Еще почти 37 млн гривен — это займы.

Доля американской валюты в структуре финансовых активов — 51%. То есть половину состояния чиновников занимают долларовые сбережения. Это свидетельствует о большом доверии украинцев к иностранным купюрам. Правда, евро занимает всего 6,9%, а доля гривны составляет 42,3%.

Денис Шмыгаль больше всего денежных активов хранит в долларах: 382 тыс. долларов против 1,1 млн гривен. Председатель Счетной палаты Ольга Песчанская и глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко имеют более 90% средств в иностранной валюте.

Зато Михаил Федоров сосредоточил внимание на гривне, почти все его финансовые активы хранятся в национальной валюте. Средний подход к диверсификации капитала (по половине в долларах и гривне) имеют представители монетарного регулятора.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стало известно, какое состояние у семьи Зеленского за 2024 год. Согласно декларации, сумма сбережений составляет 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны. Больше половины — это доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа.

Также мы писали, что доходы женщин уменьшаются ориентировочно на 50% в течение первого года после развода. У мужчин показатель составляет около 20%. Причина в том, что женщины сталкиваются со многими финансовыми трудностями.