Після розлучення жінки втрачають половину доходу — чому так відбувається

Жінка працює за столом. Фото: Pexels

Протягом першого року після розлучення доходи жінок зменшуються на 50%, в той час, як у чоловіків падіння складає 30%. Близько 20% жінок після розлучення постають перед труднощами, зокрема при оплаті основних витрат, таких як їжа, що є вдвічі частіше, ніж серед чоловіків.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на дослідження страхової компанії Legal & General (L&G).

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Які помилки допускають жінки при розлученні

У L&G зазначають, що в понад половині випадків розлучень жінки були фінансово залежні від своїх партнерів під час шлюбу, а лише 24% жінок виступали основними годувальниками сім'ї.

Однак, навіть при поділі майна, що включає сімейний будинок, жінки не завжди досягають фінансової стабільності. Це пов'язано з тим, що пенсійні накопичення часто не враховуються в угодах при розлученні, що надалі знижує їх рівень життя.

Бен Глассман, експерт з фінансового планування у сфері шлюборозлучних процесів в Evelyn Partners, наголошує, що пари без юридичної допомоги часто недооцінюють значення пенсійних активів. Наприклад, розділяючи майно один з партнерів може відати будинок, але залишає пенсію собі.

За даними дослідження, тільки 13% пар, що розлучаються, враховують пенсійні накопичення при поділі активів, в той час, як приблизно половина пар враховує вартість житла. Повністю відмовляються від претензій на пенсію партнера:

28% жінок;

17% серед чоловіків.

Пенсійний розрив між чоловіками та жінками зберігається з самого початку кар'єри та становить 21%, що не змінилося з 2022 року. До моменту виходу на пенсію жінки отримують пенсії в середньому вдвічі менші, ніж чоловіки.

За словами Глассмана, для справедливої оцінки пенсійних активів на етапі розлучення слід залучати актуаріїв, оскільки різні типи пенсійних схем мають різну вартість з погляду майбутніх доходів, навіть якщо їх номінальна величина однакова.

Чому фінансовий стан жінок погіршується після розлучення

Тільки 20% жінок після розлучення повертаються до оплачуваної роботи, підкреслює Лорна Ша, керуючий директор роздрібного пенсійного бізнесу L&G. При цьому жінки набагато частіше беруть на себе основний догляд за дітьми та іншими членами родини.

Вони вдвічі частіше, ніж чоловіки, скорочують робочий час після розлучення і більше ніж удвічі частіше постають перед труднощами при поєднанні роботи та батьківства.

Історії, як у 60-річної бухгалтерки Енні Кларк, підкреслюють масштаб проблеми. Після розлучення вона виховувала трьох дітей і працювала ночами, через що відчувала постійну втому і зверталась за допомогою до друзів.

"Якщо ти турбуєшся про те, чи зможеш нагодувати дітей нормальною вечерею, це посилює все в сто разів", — каже вона.

Дослідження також показало, що 28% жінок після розлучення мають дохід менше ніж 1000 фунтів на місяць, порівняно з 10% чоловіків. L&G також зазначає, що середній час розлучення у Великій Британії займає 70 тижнів, що на два тижні більше, ніж попереднього року.

Раніше ми писали, що деякі пари довго живуть разом, не оформлюючи офіційно свої відносини. За цей час вони можуть накопичити спільне майно, яке доведеться ділити, якщо стосунки припиняться.

Також ми розповідали, що фінансові зобов'язання можуть стати серйозним випробуванням для кожної родини, особливо у разі розлучення. Зазвичай, під час розриву стосунків виникають конфлікти щодо того, як розподіляти борги, накопичені під час шлюбу.