После развода женщины теряют половину дохода — почему так происходит

Женщина работает за столом. Фото: Pexels

В течение первого года после развода доходы женщин уменьшаются на 50%, в то время, как у мужчин падение составляет 30%. Около 20% женщин после развода сталкиваются с трудностями, в частности при оплате основных расходов, таких как еда, что вдвое чаще, чем среди мужчин.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на исследование страховой компании Legal & General (L&G).

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Какие ошибки допускают женщины при разводе

В L&G отмечают, что в более половины случаев разводов женщины были финансово зависимы от своих партнеров во время брака, а лишь 24% женщин выступали основными кормильцами семьи.

Однако, даже при разделе имущества, включающего семейный дом, женщины не всегда достигают финансовой стабильности. Это связано с тем, что пенсионные накопления часто не учитываются в сделках при разводе, что в дальнейшем снижает их уровень жизни.

Бен Глассман, эксперт по финансовому планированию в сфере бракоразводных процессов в Evelyn Partners, отмечает, что пары без юридической помощи часто недооценивают значение пенсионных активов. Например, разделяя имущество один из партнеров может отдать дом, но оставляет пенсию себе.

По данным исследования, только 13% разводящихся пар учитывают пенсионные накопления при разделе активов, в то время, как примерно половина пар учитывает стоимость жилья. Полностью отказываются от претензий на пенсию партнера:

28% женщин;

17% среди мужчин.

Пенсионный разрыв между мужчинами и женщинами сохраняется с самого начала карьеры и составляет 21%, что не изменилось с 2022 года. К моменту выхода на пенсию женщины получают пенсии в среднем вдвое меньше, чем мужчины.

По словам Глассмана, для справедливой оценки пенсионных активов на этапе развода следует привлекать актуариев, поскольку различные типы пенсионных схем имеют разную стоимость с точки зрения будущих доходов, даже если их номинальная величина одинакова.

Почему финансовое состояние женщин ухудшается после развода

Только 20% женщин после развода возвращаются к оплачиваемой работе, подчеркивает Лорна Ша, управляющий директор розничного пенсионного бизнеса L&G. При этом женщины гораздо чаще берут на себя основной уход за детьми и другими членами семьи.

Они вдвое чаще, чем мужчины, сокращают рабочее время после развода и более чем вдвое чаще сталкиваются с трудностями при совмещении работы и отцовства.

Истории, как у 60-летнего бухгалтера Энни Кларк, подчеркивают масштаб проблемы. После развода она воспитывала троих детей и работала по ночам, из-за чего чувствовала постоянную усталость и обращалась за помощью к друзьям.

"Если ты беспокоишься о том, сможешь ли накормить детей нормальным ужином, это усугубляет всё в сто раз", — говорит она.

Исследование также показало, что 28% женщин после развода имеют доход менее 1000 фунтов в месяц, по сравнению с 10% мужчин. L&G также отмечает, что среднее время развода в Великобритании занимает 70 недель, что на две недели больше, чем в предыдущем году.

Ранее мы писали, что некоторые пары долго живут вместе, не оформляя официально свои отношения. За это время они могут накопить совместное имущество, которое придется делить, если отношения прекратятся.

Также мы рассказывали, что финансовые обязательства могут стать серьезным испытанием для каждой семьи, особенно в случае развода. Обычно, при разрыве отношений возникают конфликты относительно того, как распределять долги, накопленные во время брака.