На Полтавщині суддя заперечував мобілізацію — ВРП відкрила справу

Зіньківський районний суд. Фото: Судова влада України

У Полтавській області відкрили дисциплінарну справу проти судді. Він критикував карантин та виправдовував ухилення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Вищої Ради Правосуддя.

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Критикував карантин та мобілізацію

Восени та взимку 2023 року до ВРП надійшли скарги, зокрема від прокуратури щодо судді Зіньківського районного суду Сергія Должка.

У 2021 році він заявляв що запровадження карантину в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу є незаконним. Також він вважав необхідним кримінальне покарання людей, які "вимагають вдягати захисну маску".

Видання ЗМІСТ пише, що у 2024 році суддя виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації. Він двічі не з'явився до ТЦК, хоча визнаний придатним до служби.

В обґрунтуванні рішення Должко зазначив, що Укази Президента та закони України "є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя… та мають статус таких, що застосовуються, а не є легальним чинним законодавством".

Заперечував існування України, як держави

А в рішення від 29 серпня 2022 року у справі про захист права споживачів суддя зазначив, що процес правонаступництва України на території Української РСР нібито "не відбулося".

"Державні органи не створені, символи не затверджені, печатки великої немає. Документи, що юрисдикція Союзу РСР припинена, не існує. На сайті Верховної Ради Конституція Радянського Союзу чинна. Рішення, чи то постанови, чи наказу ВР про утворення незалежної держави України не існує. України відповідно відомостям із міжнародних реєстрів є компанія, тобто корпорація", — йдеться в документі.

Тому Вища рада правосуддя вирішила відкрити другу дисциплінарну справу стосовно Должка для дослідження правомірності його дій.

Нагадаємо, у Дніпрі судили військового, який надсилав ворогу координати ЗСУ на фронті.

А у Львові судили прикордонника, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.