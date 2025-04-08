На Полтавщине судья отрицал мобилизацию — ВСП открыл дело

Зеньковский районный суд. Фото: Судова влада України

В Полтавской области открыли дисциплинарное дело против судьи. Он критиковал карантин и оправдывал уклонение от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего Совета Правосудия.

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Критиковал карантин и мобилизацию

Осенью и зимой 2023 года в ВСП поступили жалобы, в частности от прокуратуры в отношении судьи Зеньковского районного суда Сергея Должко.

В 2021 году он заявлял, что введение карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса является незаконным. Также он считал необходимым уголовное наказание людей, которые "требуют надевать защитную маску".

Издание СМИ пишет, что в 2024 году судья оправдал мужчину по делу об уклонении от мобилизации. Он дважды не явился в ТЦК, хотя признан годным к службе.

В обосновании решения Должко отметил, что Указы Президента и законы Украины "являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы... и имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".

Отрицал существование Украины, как государства

А в решении от 29 августа 2022 года по делу о защите права потребителей судья отметил, что процесс правопреемства Украины на территории Украинской ССР якобы "не состоялся".

"Государственные органы не созданы, символы не утверждены, печати большой нет. Документы, что юрисдикция Союза ССР прекращена, не существует. На сайте Верховной Рады Конституция Советского Союза действующая. Решения, то ли постановления, то ли приказа ВР об образовании независимого государства Украины не существует. Украина согласно сведениям из международных реестров является компания, то есть корпорация", — говорится в документе.

Поэтому Высший совет правосудия решил открыть второе дисциплинарное дело в отношении Должко для исследования правомерности его действий.

Напомним, в Днепре судили военного, который посылал врагу координаты ВСУ на фронте.

А во Львове судили пограничника, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.