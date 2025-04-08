Нові стандарти перевірки суддів в Україні — які зміни готує влада

Жінка виходить з будівлі Верховного суду. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України схвалив новий законопроєкт, який має оновити систему перевірки доброчесності суддів. Це ще один крок у межах судової реформи, яку Україна проводить на шляху до членства в Євросоюзі.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Законопроєкт передбачає обов’язкові перевірки всіх суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів упродовж наступних двох років. Серед важливих змін також можна виділити:

Чіткі терміни перевірок і розширення підстав для їх проведення. Єдина декларація — тепер судді подаватимуть один документ, у якому буде вся інформація про їхню доброчесність та родинні зв’язки. Більше повноважень для Вищої кваліфікаційної комісії суддів — вона зможе офіційно запитувати потрібну інформацію в органів влади чи інших осіб, а ті — не зможуть відмовити.

Очікується, що вже найближчим часом документ надійде до Верховної Ради для розгляду і голосування. У разі ухвалення цього законопроєкту судова гілка влади в Україні стане більш прозорою та надійною.

Раніше ми писали, що уже рік в Україні діють посилені правила мобілізації. За їх порушення — штрафи від 17 до 25 тисяч грн для фізосіб. Проте суди часто стають на бік громадян і скасовують стягнення.

Також ми розповідали, що деклараційна кампанія-2025 завершилася 31 березня. Майже 627 тисяч осіб, включно з топчиновниками, подали звіти про доходи. Зокрема, розкрито, в якій валюті та де зберігають гроші прем’єр Денис Шмигаль, голова НБУ Андрій Пишний та інші.