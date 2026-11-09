Украинка оформляет субсидию. Фото: УНИАН

Из-за задолженности за коммунальные услуги можно лишиться субсидии. Но даже если накопилась значительная сумма, есть шанс сохранить пособие. Иногда Пенсионный фонд отказывает людям, хотя по закону они имеют право на выплаты. Такие решения можно обжаловать, и украинцам уже удавалось выигрывать подобные дела в судах. Известно, при каких условиях можно получать субсидию, несмотря на просроченные платежки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина № 848 и решения украинских судов.

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При каких задолженностях могут отказать в субсидии

Пенсионный фонд может отказать в помощи, если задолженность за коммунальные услуги соответствует сразу трем условиям:

превышает 680 гривен;

просрочен более чем на три месяца;

срок, в течение которого его можно взыскать через суд, еще не истек.

Эти правила действуют по состоянию на ноябрь 2026 года. Учитываются только задолженности за услуги, указанные в заявлении.

Задолженность по одной услуге не должна лишать субсидии на другие. Например, задолженность за отопление не мешает получать помощь на электроэнергию или воду, если по ним задолженности нет. Такое правило действует после изменений в мае 2025 года.

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Особые условия предусмотрены для некоторых семей с детьми. Во время военного положения и еще год после него для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей, которые уже получают субсидию, порог задолженности составляет половину минимальной зарплаты на начало года.

Для переселенцев тоже есть исключение. Если ВПЛ проживает без договора аренды, ПФУ может не учитывать задолженности, возникшие до оформления справки переселенца с указанием фактического адреса.

Как получить субсидию, если есть задолженность

Полностью погашать долг сразу необязательно. Закон допускает три варианта:

оплатить долг и предоставить подтверждение;

заключить договор о постепенном погашении;

оспорить начисление в суде и предоставить постановление об открытии дела.

Договора о реструктуризации или документа о судебном обжаловании задолженности может быть достаточно для назначения субсидии.

Если документы подать в течение двух месяцев с начала отопительного или неотопительного сезона, помощь могут назначить на весь его срок. Если позже — со следующего месяца после подачи документов. В отдельных случаях — с месяца обращения.

Для тех, кому уже отказали в субсидии на следующий период, срок рассчитывается иначе: два месяца с момента получения уведомления об отказе. Если успеть предоставить документы, помощь назначат с начала соответствующего периода. Если же опоздать, придется подавать новое заявление и декларацию. Субсидию назначат с месяца их подачи. Из-за документально подтвержденной болезни срок могут продлить.

Тем, кому отказали в неотапливаемом сезоне, для получения помощи на зиму 2026–2027 нужно подать новое заявление и декларацию. Большинству остальных получателей субсидию пересчитают автоматически.

Заберут ли субсидию, если появился долг

Если задолженность возникла уже после назначения субсидии, выплаты автоматически не прекращаются. Но долг могут учесть при оформлении помощи на следующий период.

Другая ситуация — когда человек договорился постепенно погашать долг, но нарушает условия договора. Тогда Пенсионный фонд может отменить выплаты.

Как украинцы через суд возвращают субсидии

В Харьковской области женщине отказали в помощи из-за задолженности в 46 678 гривен. Но она уже обжаловала начисление в суде и получила постановление об открытии дела.

26 мая 2025 года Харьковский окружной административный суд по делу № 520/10389/25 отменил отказ. Пенсионный фонд обязали назначить субсидию за период с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

В Днепропетровской области жительнице также отказали из-за коммунальных долгов, хотя по части услуг их вообще не было. А по отоплению у нее был договор о реструктуризации, и она судилась из-за начислений.

23 июля 2026 года суд по делу № 160/5537/26 признал отказ незаконным. Также выяснилось, что пособие на приобретение отдельных видов топлива рассчитали неправильно. ПФУ обязали повторно рассмотреть заявление от 26 декабря 2025 года.

Похожий случай произошел в Тернопольской области. 11 апреля 2024 года женщина заключила договор о постепенном погашении задолженности за отопление, а 15 апреля подала документы на субсидию. Несмотря на это, она получила два отказа. 9 января 2025 года суд по делу № 500/6573/24 отменил оба решения ПФУ и обязал повторно рассмотреть заявления.

Когда суд может встать на сторону ПФУ

В сентябре 2026 года в Харьковской области мужчина пытался обжаловать отказ из-за долга в 114 140 гривен. Он не предоставил документов об оплате, реструктуризации или судебном обжаловании самих начислений. Здесь есть важное различие: обжаловать решение ПФУ и обжаловать сам коммунальный долг — это два разных дела. 10 сентября суд по делу № 520/6472/26 признал отказ законным.

Что делать после отказа Пенсионного фонда

ПФУ должен уведомить об отказе в течение трех календарных дней, объяснить причину и порядок обжалования. Уведомление направляется в письменной форме через портал ПФУ или приложение "Дія". Во время военного положения могут также позвонить по телефону, официально зарегистрировав такое уведомление.

Если причиной стали долги, проверьте, за какую услугу их начислили, верны ли адрес и личный счет, когда возникла задолженность и учли ли квитанции, договор о реструктуризации или документы из суда. Если же в заявлении или декларации допущена ошибка, Пенсионный фонд должен уведомить о необходимости исправить ее в течение 30 календарных дней.

Незаконный отказ можно обжаловать в административном суде. Общий срок — шесть месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, если законом не предусмотрено иное.

В суде ПФУ должен доказать законность своего решения, а заявитель — подтвердить свои доводы документами. В зависимости от обстоятельств суд может обязать Пенсионный фонд назначить субсидию или повторно рассмотреть заявление.

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцы получат неполную субсидию на отопление. Помощь рассчитывается с 16 октября, поэтому за первый месяц сезона начислят лишь половину привычной суммы. Отдельным категориям граждан необходимо подать заявление в Пенсионный фонд до 30 ноября, чтобы получить выплаты с начала отопительного периода.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие доходы не учитываются при назначении субсидии. В расчет не включаются, в частности, помощь ВПЛ, выплаты при рождении ребенка, деньги от благотворителей и "Зимняя помощь". Алименты, продажа недвижимости и доходы родственников за рубежом могут повлиять на сумму субсидии.