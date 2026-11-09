Українка оформлює субсидію. Фото: УНІАН

Через борги за комуналку можна залишитися без субсидії. Але навіть якщо накопичилася солідна сума, є шанс зберегти допомогу. Іноді Пенсійний фонд відмовляє людям, хоча за законом вони мають право на виплати. Такі рішення можна оскаржити, і українцям уже вдавалося вигравати подібні справи в судах. Відомо, за яких умов можна отримувати субсидію попри прострочені платіжки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну №848 та рішення українських судів.

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З якими боргами можуть відмовити у субсидії

Пенсійний фонд може відмовити в допомозі, якщо борг за комунальні послуги відповідає одразу трьом умовам:

перевищує 680 гривень;

прострочений більш ніж на три місяці;

строк, протягом якого його можна стягнути через суд, ще не минув.

Це правила станом на листопад 2026 року. Враховують борги лише за послуги, зазначені в заяві.

Борг за одну послугу не повинен позбавляти субсидії на інші. Наприклад, заборгованість за опалення не заважає отримувати допомогу на електроенергію чи воду, якщо за ними боргів немає. Таке правило діє після змін у травні 2025 року.

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Особливі умови передбачені для деяких сімей з дітьми. Під час воєнного стану та ще рік після нього для дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей, які вже отримують субсидію, поріг боргу становить половину мінімальної зарплати на початок року.

Для переселенців теж є виняток. Якщо ВПО живе без договору оренди, ПФУ може не враховувати борги, що виникли до оформлення довідки переселенця із зазначенням фактичної адреси.

Як отримати субсидію, якщо є борги

Повністю погашати заборгованість одразу необов'язково. Закон дозволяє три варіанти:

сплатити борг і надати підтвердження;

укласти договір про поступове погашення;

оскаржити нарахування в суді та надати ухвалу про відкриття справи.

Договору реструктуризації або документа про судове оскарження боргу може бути достатньо для призначення субсидії.

Якщо документи подати протягом двох місяців з початку опалювального чи неопалювального сезону, допомогу можуть призначити на весь його термін. Якщо пізніше — з наступного місяця після подання документів. В окремих випадках — з місяця звернення.

Для тих, кому вже відмовили в субсидії на наступний період, строк рахують інакше: два місяці від отримання повідомлення про відмову. Якщо встигнути надати документи, допомогу призначать з початку відповідного періоду. Якщо ж запізнитися, доведеться подавати нову заяву та декларацію. Субсидію призначать з місяця їх подання. Через документально підтверджену хворобу строк можуть продовжити.

Тим, кому відмовили в неопалювальному сезоні, для отримання допомоги на зиму 2026–2027 потрібно подати нову заяву та декларацію. Більшості інших отримувачів субсидію перераховують автоматично.

Чи заберуть субсидію, якщо з'явився борг

Якщо заборгованість виникла вже після призначення субсидії, виплати автоматично не припиняють. Але борг можуть врахувати під час оформлення допомоги на наступний період.

Інша ситуація — коли людина домовилася поступово погашати борг, але порушує умови договору. Тоді Пенсійний фонд може скасувати виплати.

Як українці через суд повертають субсидії

На Харківщині жінці відмовили в допомозі через борг у 46 678 гривень. Але вона вже оскаржувала нарахування в суді та мала ухвалу про відкриття справи.

26 травня 2025 року Харківський окружний адміністративний суд у справі №520/10389/25 скасував відмову. Пенсійний фонд зобов'язали призначити субсидію за період із 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

На Дніпропетровщині жительці також відмовили через комунальні борги, хоча за частиною послуг їх взагалі не було. А за опалення вона мала договір реструктуризації та судилася через нарахування.

23 липня 2026 року суд у справі №160/5537/26 визнав відмову незаконною. Також з'ясувалося, що допомогу на придбання окремих видів палива розрахували неправильно. ПФУ зобов'язали повторно розглянути заяву від 26 грудня 2025 року.

Схожа справа була на Тернопільщині. Жінка 11 квітня 2024 року уклала договір про поступове погашення боргу за опалення, а 15 квітня подала документи на субсидію. Попри це отримала дві відмови. 9 січня 2025 року суд у справі №500/6573/24 скасував обидва рішення ПФУ та зобов'язав повторно розглянути заяви.

Коли суд може стати на бік ПФУ

У вересні 2026 року на Харківщині чоловік намагався оскаржити відмову через борг у 114 140 гривень. Він не надав документів про сплату, реструктуризацію чи судове оскарження самих нарахувань. Тут є важлива різниця: оскаржити рішення ПФУ та оскаржити сам комунальний борг — це дві окремі справи. 10 вересня суд у справі №520/6472/26 визнав відмову законною.

Що робити після відмови Пенсійного фонду

ПФУ повинен повідомити про відмову протягом трьох календарних днів, пояснити причину та порядок оскарження. Повідомлення надсилають письмово, через портал ПФУ чи "Дію". Під час воєнного стану можуть також зателефонувати, офіційно зареєструвавши таке повідомлення.

Якщо причиною стали борги, перевірте, за яку послугу їх нарахували, чи правильні адреса і особовий рахунок, коли виникла заборгованість та чи врахували квитанції, договір реструктуризації або документи з суду. Якщо ж є помилка в заяві чи декларації, Пенсійний фонд повинен повідомити про необхідність виправити її протягом 30 календарних днів.

Незаконну відмову можна оскаржити в адміністративному суді. Загальний строк — шість місяців від дня, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав, якщо закон не передбачає іншого.

У суді ПФУ має довести законність свого рішення, а заявник — підтвердити власні доводи документами. Залежно від обставин суд може зобов'язати Пенсійний фонд призначити субсидію або повторно розглянути заяву.

Раніше Новини.LIVE писали, чому українці отримають неповну субсидію за опалення. Допомогу розраховують з 16 жовтня, тому за перший місяць сезону нарахують лише половину звичної суми. Окремим категоріям громадян потрібно подати заяву до Пенсійного фонду до 30 листопада, щоб отримати виплати з початку опалювального періоду.

Також Новини.LIVE розповідали, які доходи не враховують під час призначення субсидії. До розрахунку не потрапляють, зокрема, допомога ВПО, виплати при народженні дитини, гроші від благодійників і "Зимова допомога". Аліменти, продаж нерухомості та доходи родичів за кордоном можуть вплинути на суму субсидії.