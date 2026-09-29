Дети ветеранов получат помощь на обучение: какие условия в 2026 году

Студенты. Фото: Magnific

Государство продлило программу, в рамках которой детям ветеранов компенсируют обучение по контракту. Речь идет о студентах учреждений профессионального предвузовского и высшего образования, которые оплачивают обучение за свой счет. В 2026/2027 учебном году помощь можно будет получить за один учебный год. На реализацию программы правительство выделило более 320 миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Кто может получить компенсацию

Помощь предусмотрена для детей:

погибших защитников и защитниц Украины;

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

пропавших без вести и пленных ветеранов;

пострадавших участников Революции Достоинства.

Согласно условиям программы, на момент подтверждения согласия на получение помощи студенту должно быть менее 23 лет. Также на этот момент он не должен состоять в браке.

Как получить деньги

Сначала нужно проверить, участвует ли ваше учебное заведение в программе. Обратиться в учебное заведение и предоставить документы, подтверждающие соответствующий статус. Учебное заведение в течение трех рабочих дней вносит информацию в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЕБО).

После этого студенту в приложении "Дія" сформируют сертификат на получение государственной помощи. Его необходимо подтвердить в течение 20 календарных дней со дня получения. После подтверждения сертификата Минветеранов перечисляет средства непосредственно учебному заведению.

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Если за обучение уже заплатили

Студентам, самостоятельно оплатившим контракт или его часть за учебный год, деньги также должны быть возвращены. После получения компенсации у учебного заведения есть время до шести месяцев, чтобы вернуть студенту уплаченную сумму.

Что изменилось в программе

Для детей погибших защитников и защитниц упростили процедуру — отменили проверку сведений о рождении. Также учебные заведения будут нести ответственность за то, чтобы информация в ЕДЕБО была достоверной и своевременно обновлялась. Если в данных обнаружат ошибки, их можно будет исправить, а сертификат с недостоверной информацией — аннулировать.

Если студент из-за технического сбоя пропустил срок подтверждения сертификата, его можно будет сформировать повторно. А если учебное заведение получило лишние средства, оно должно вернуть их Минветеранов в течение семи рабочих дней.

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