Діти ветеранів отримають допомогу на навчання: які умови у 2026 році

Студенти. Фото: Magnific

Держава продовжила програму, за якою дітям ветеранів компенсують навчання на контракті. Йдеться про студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які оплачують навчання власними коштами. У 2026/2027 навчальному році допомогу можна буде отримати за один навчальний рік. На реалізацію програми Уряд спрямував понад 320 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Хто може отримати компенсацію

Допомога передбачена для дітей:

загиблих Захисників і Захисниць України;

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

зниклих безвісти і полонених ветеранів;

постраждалих учасників Революції Гідності.

За умовами програми, на момент підтвердження згоди на отримання допомоги студенту має бути менше 23 років. Також на цей момент він не має перебувати у шлюбі.

Як отримати гроші

Спочатку потрібно перевірити, чи бере ваш заклад освіти участь у програмі. Звернутися до закладу освіти та надати документи, які підтверджують відповідний статус. Заклад освіти протягом трьох робочих днів вносить інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Після цього студенту в застосунку "Дія" сформують сертифікат на отримання державної допомоги. Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня отримання. Після підтвердження сертифіката Мінветеранів перераховує кошти безпосередньо закладу освіти.

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Якщо за навчання вже заплатили

Студентам, які самостійно оплатили контракт або його частину за навчальний рік, гроші також мають повернути. Після отримання компенсації заклад освіти має до шести місяців, щоб повернути студенту сплачену суму.

Що змінилося у програмі

Для дітей загиблих Захисників і Захисниць спростили процедуру — скасували перевірку відомостей про народження. Також заклади освіти відповідатимуть за те, щоб інформація в ЄДЕБО була достовірною та своєчасно оновлювалася. Якщо в даних виявлять помилки, їх можна буде виправити, а сертифікат із недостовірною інформацією — скасувати.

Якщо студент через технічний збій пропустив строк підтвердження сертифіката, його можна буде сформувати повторно. А якщо заклад освіти отримав зайві кошти, він має повернути їх Мінветеранів протягом семи робочих днів.

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