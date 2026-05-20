Минимальные и максимальные страховые выплаты: на какие суммы рассчитывать в 2026 году

Законодательство предусматривает выплаты для украинцев, которые потеряли трудоспособность из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Также государство гарантирует финансовую помощь в случае смерти пострадавшего. Мы выяснили, на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать наши граждане.

Выплаты в случае несчастного случая или заболевания

После наступления страхового случая (перечень обстоятельств и профессиональных заболеваний определяет Кабинет Министров) Пенсионный фонд обязан выплатить пострадавшему или другим лицам, имеющим право на средства, финансовую поддержку. Речь идет о ежемесячном денежном обеспечении в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти:

в результате несчастного случая на производстве;

профессионального заболевания.

Согласно данным ПФУ, размер страховой выплаты исчисляется в процентах в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной зарплаты. По состоянию на май 2026 года минимальная сумма для пострадавшего (100% потери трудоспособности) находится на уровне одной МЗП — 8 647 грн.

А максимальный размер финансовой помощи не может превышать четырехкратную минимальную заработную плату, то есть 34 588 грн.

Страховые выплаты в случае смерти

Лицам, имеющим право на выплаты в случае смерти потерпевшего, определяют сумму денежного обеспечения путем деления части заработной платы умершего, приходящейся на указанных лиц, на их численность.

"Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты лицам, потерявшим кормильца, не может превышать семи размеров минимальной зарплаты, установленной законом на день наступления права на страховую выплату (8 647 грн × 7 = 60 529 грн)", — уточнили в Пенсионном фонде.

При этом перерасчет финансовой помощи проводится после изменения степени утраты профессиональной трудоспособности и в случае обновления состава семьи умершего. Плюс суммы подлежат ежегодному увеличению, учитывая рост потребительских цен и средней заработной зарплаты в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

