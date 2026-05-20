Мінімальні та максимальні страхові виплати: на які суми розраховувати у 2026 році

Законодавство передбачає виплати для українців, які втратили працездатність через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання. Також держава гарантує фінансову допомогу в разі смерті потерпілого. Ми з’ясували, на які мінімальні та максимальні суми можуть розраховувати наші громадяни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Виплати в разі нещасного випадку або захворювання

Після настання страхового випадку (перелік обставин і професійних захворювань визначає Кабінет Міністрів) Пенсійний фонд зобов’язаний виплатити потерпілому чи іншим особам, які мають право на кошти, фінансову підтримку. Йдеться про щомісячне грошове забезпечення у разі стійкої втрати працездатності чи смерті:

внаслідок нещасного випадку на виробництві;

професійного захворювання.

Згідно з даними ПФУ, розмір страхової виплати обчислюється у відсотках відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної зарплати. Станом на травень 2026 року мінімальна сума для потерпілого (100% втрати працездатності) перебуває на рівні однієї МЗП — 8 647 грн.

А максимальний розмір фінансової допомоги не може перевищувати чотирикратну мінімальну заробітну плату, тобто 34 588 грн.

Страхові виплати у разі смерті

Особам, які мають право на виплати в разі смерті потерпілого, визначають суму грошового забезпечення шляхом ділення частини заробітної плати померлого, що припадає на вказаних осіб, на їх чисельність.

"Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати семи розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату (8 647 грн × 7 = 60 529 грн)", — уточнили в Пенсійному фонді.

Водночас перерахунок фінансової допомоги проводиться після зміни ступеня втрати професійної працездатності та в разі оновлення складу сім’ї померлого. Плюс суми підлягають щорічному збільшенню з огляду на зростання споживчих цін і середньої заробітної зарплати в Україні.

