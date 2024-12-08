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Касается всех — какие финансовые дела нужно закончить до 2025-го

8 декабря 2024 17:02
Елизавета Супивская - редактор
Чеклист на декабрь – какие финансовые дела нужно закончить к Новому году
Украинские гривны и калькулятор. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Осталось немного времени до Нового года, поэтому нужно сосредоточиться на завершении важных дел. Желательно разобраться с финансовыми вопросами до 31 декабря, чтобы перейти в следующий год без бремени на плечах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что обязательно нужно довести до конца, пока не наступил 2025 год.

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Проанализировать доходы и расходы

Если текущий год был не очень приятным в финансовом плане, то нужно проанализировать свои расходы и доходы. Часто люди бездумно тратят деньги на безделушки или крупные покупки, не задумываясь, как это повлияет на бюджет в долгосрочной перспективе.

Чтобы следующий год не жить от зарплаты до зарплаты, иметь возможность поехать в короткий отпуск, побаловать себя желаемой покупкой и т.д., составьте список своих регулярных расходов. Включите все традиционные источники, даже ежедневный утренний кофе. Результат может удивить, ведь окажется, что необязательные расходы занимают большую часть вашего бюджета.

Закрыть все долги

Нельзя переносить в новый год неоплаченные кредиты или другие долговые обязательства. Чтобы начать 2025-й с чистого финансового листа, старайтесь не оттягивать выплату задолженности. Это касается погашения лимита на кредитных картах, заемных сумм у друзей/знакомых/родственников и т.п.

Если нет возможности полностью отдать долг, попытайтесь договориться с заемщиком о реструктуризации или пересмотре условий. Это обычная практика в банках: учреждения меняют сроки погашения или отменяют проценты/штрафы, чтобы уменьшить финансовую нагрузку для клиента.

Составить список всех новогодних расходов

Декабрь — это время больших денежных расходов, потому что нужны деньги на праздничный стол (и не один), подарки, новогодние украшения и многое другое. Чтобы не обанкротиться, рекомендуем заранее составить список вещей, которые придется купить, и установить бюджетный лимит.

Во-первых, так вы будете иметь перед глазами перечень необходимых товаров и не накупите множество мелочей, поведясь на маркетинговые уловки магазинов. Во-вторых, лимит поможет эффективно распорядиться имеющимися финансовыми возможностями, и не придется занимать деньги, если вдруг не хватит на очередной подарок под елку.

Составить бюджет на следующий год

Это непростая задача, ведь в течение года могут возникнуть непредсказуемые обстоятельства, полностью изменящие ваше финансовое положение. Но основу заложить нужно. Рекомендуем начать с классификации основных расходов, в частности аренды жилья, коммунальных услуг, транспорта, продуктов питания и т.д.

Далее классифицируйте необязательные потребности, как развлечения, импульсивные покупки, ремонт, медицинские услуги и т.д. Зная максимальный порог собственного дохода, разделите сумму на части, большую из которых назначив на покрытие базовых требований. Разделение может выглядеть так: 50% — на основные расходы, 30% — на желаемые нужды, 20% — на сбережения или погашение долгов.

Напомним, последний месяц 2024 года может быть неблагоприятным для финансов украинцев. Ведь эксперты прогнозируют повышение курса доллара, удорожание продуктов питания и других товаров. Плюс произошли изменения в налоговом законодательстве, что также повлияет на доходы и сбережения людей.

Также мы писали, что зимой украинцы любят отдыхать в Карпатах. Но новогодние праздники в Буковеле могут обойтись в кругленькую сумму, ведь цены обычно поднимаются.

деньги Новый год доходы финансы расходы

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