Чекліст на грудень – які фінансові справи треба закінчити до Нового року

Українські гривні та калькулятор. Фото: УНІАН

Залишилося небагато часу до Нового року, тому потрібно зосередитися на завершенні важливих справ. Бажано розібратися з фінансовими питання до 31 грудня, аби перейти в наступний рік без тягаря на плечах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що обов’язково треба довести до кінця, поки не настав 2025 рік.

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Проаналізувати доходи і витрати

Якщо поточний рік був не дуже приємним у фінансовому плані, треба проаналізувати свої витрати і доходи. Часто люди бездумно витрачають гроші на дрібнички або великі покупки, не замислюючись, як це вплине на бюджет у довгостроковій перспективі.

Аби наступний рік не жити від зарплати до зарплати, мати змогу поїхати в коротку відпустку, побалувати себе омріяною покупкою тощо, складіть список своїх регулярних витрат. Включіть всі традиційні джерела видатків, навіть щоденну ранкову каву. Результат може здивувати, бо виявиться, що необов’язкові витрати займають більшу частину вашого бюджету.

Закрити всі борги

В жодному разі не можна переносити в новий рік неоплачені кредити чи інші боргові зобов’язання. Аби розпочати 2025-й з чистого фінансового листа, намагайтеся не відтягувати виплату заборгованості. Це стосується погашення ліміту на кредитних картках, позичених сум у друзів/знайомих/родичів тощо.

Якщо немає можливості повністю віддати борг, спробуйте домовитися з позичальником про реструктуризацію або перегляд умов. Це звичайна практика в банках: установи змінюють терміни погашення чи скасовують відсотки/штрафи, аби зменшити фінансове навантаження для клієнта.

Скласти список усіх новорічних витрат

Грудень — це час великих грошових витрат, бо потрібні гроші на святковий стіл (і не один), подарунки, новорічні прикраси і багато іншого. Щоб не збанкрутувати, рекомендуємо заздалегідь скласти список речей, які доведеться купити, і встановити бюджетний ліміт.

По-перше, так ви матимете перед очима перелік необхідних товарів і не накупите безліч дрібниць, повівшись на маркетингові хитрощі магазинів. По-друге, ліміт допоможе ефективно розпорядитися наявними фінансовими можливостями, і не доведеться позичати гроші, якщо раптом не вистачить на черговий подарунок під ялинку.

Скласти бюджет на наступний рік

Це непросте завдання, адже протягом року можуть виникнути непередбачувані обставини, які повністю змінять ваше фінансове становище. Але основу закласти потрібно. Рекомендуємо розпочати з класифікації основних витрат, зокрема оренди житла, комунальних послуг, транспорту, продуктів харчування та ін.

Далі класифікуйте необов’язкові потреби, як от розваги, імпульсивні покупки, ремонт, медичні послуги тощо. Знаючи максимальний поріг власного доходу, поділіть суму на частини, більшу з яких призначивши на покриття базових вимог. Поділ може виглядати таким чином: 50% — на основні витрати, 30% — на бажані потреби, 20% — на відкладення чи погашення боргів.

Нагадаємо, останній місяць 2024 року може бути несприятливим для фінансів українців. Адже експерти прогнозують підвищення курсу долара, подорожчання продуктів харчування та інших товарів. Плюс відбулися зміни в податкового законодавстві, що також вплине на доходи і заощадження людей.

Також ми писали, що взимку українці полюбляють відпочивати в Карпатах. Але новорічні свята в Буковелі можуть обійтися в кругленьку суму, адже ціни традиційно піднімаються.