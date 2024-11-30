Ціни на продукти, курс долара і нові податки – що буде з фінансами українців у грудні

Українські гривні в руках. Фото: УНІАН

Останній місяць 2024 року може стати несприятливим для фінансів українців. Зокрема передбачають підвищення курсу долара, який має безпосередній вплив на доходи і заощадження людей, а також очікують нову хвилю подорожчання продуктів харчування перед різдвяно-новорічними святами. І не варто забувати про потенційні зміни в податковому навантажені, які також заплановані на грудень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими викликами зіштовхнуться фінанси українців у грудні.

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Що буде з курсом долара

На думку експертів, американська валюта буде дорожчати, тенденції до падіння показників немає. Тим більше, курс долара традиційно підіймається в останній місяць року напередодні тривалих святкувань. Як розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков, гривня слабшатиме з кожним днем.

"Це залежатиме від дій Національного банку, від стратегії Міністерства фінансів тощо. Пам’ятаємо, що девальвація гривні збільшує доходи в державний бюджет від західної допомоги. Є багато речей, про які публічно не говорять, але вони впливають на формування високого курсу долара", — зауважив експерт.

Тому зрозуміло, що для українців, які запланують здійснити обмінні операції, вигода зменшиться, адже доведеться віддати більше національної валюти, аби купити американську. Так само покупки в доларах, особливо великі, бажано не залишати на кінець року, інакше різниця між отриманою сумою вас вразить.

Що буде з цінами на продукти

Листопад здивував наших громадян неочікуваним сплеском цін на продукти харчування. Овочі, фрукти, навіть яйця сильно вдарили по гаманцях споживачів. Постає питання, чого чекати в грудні та чи продовжиться висхідний тренд.

За словами Олексія Плотнікова, причин для дорожчання в листопаді було багато, проте основна — удари росіян по енергетичним об’єктам. Через проблеми з електроенергією і втратою потужностей магазинам знову довелося вмикати генератори, доплачувати за логістику тощо.

Фінансові втрати заклали в ціни на продукти, тому не виключено повторення ситуації в грудні, якщо руйнування енергетики повториться. Водночас економіст констатував: у разі стабілізації в енергетичному секторі дорожчання призупиниться до 15-20 грудня. А перед Новим роком, коли всі закупають їжу на свята, може відбутися чергова хвиля підняття цін на продукти харчування.

Історичне підняття податків

Ще один фінансовий виклик, який ляже на плечі українців, стосується історичного підняття податків. 28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416-д, яким встановлюється 5% військового збору для всіх (окрім військових), 1% збору для фізичних осіб-підприємців, податок на прибуток банків і багато іншого.

Він набере чинності 1 грудня. В документі залишився пункт про запровадження нововведень "заднім числом", але його планують прибрати окремою правкою. У всякому разі, грудень стане болючим як для фізичних осіб, так і для бізнесу, бо передбачається ставка податку на прибуток банків у розмірі 50%, оновлений військовий збір за найманих працівників тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курс долара в Україні постійно коливається, змушуючи людей нервуватися щодо потенційних фінансових втрат. Бо валютний ринок опосередковано (в деяких випадках — прямо) впливає на доходи і заощадження українців.

Також ми писали, що вартість деяких продуктів в Україні різко зросла. Зокрема тепличні огірки подорожчали на 5-10 грн за останні дні. Причина банальна — на внутрішньому ринку зменшилася пропозиція імпортної продукції.