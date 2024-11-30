Цены на продукты, курс доллара и новые налоги – что будет с финансами украинцев в декабре

Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН

Последний месяц 2024 года может стать неблагоприятным для финансов украинцев. В частности предусматривают повышение курса доллара, который оказывает непосредственное влияние на доходы и сбережения людей, а также ожидают новую волну подорожания продуктов питания перед рождественско-новогодними праздниками. И не стоит забывать о потенциальных изменениях в налоговой нагрузке, которые также запланированы на декабрь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими вызовами столкнутся финансы украинцев в декабре.

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Что будет с курсом доллара

По мнению экспертов, американская валюта будет дорожать, тенденции к падению показателей нет. Тем более, курс доллара традиционно поднимается в последний месяц года перед длительными празднованиями. Как рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников, гривна будет ослабевать с каждым днем.

"Это зависит от действий Национального банка, от стратегии Министерства финансов и т.д. Помним, что девальвация гривни увеличивает доходы в государственный бюджет от западной помощи. Есть много вещей, о которых публично не говорят, но они влияют на формирование высокого курса доллара", — отметил эксперт.

Поэтому понятно, что для украинцев, которые запланируют совершить обменные операции, выгода уменьшится, ведь придется отдать больше национальной валюты, чтобы купить американскую. Так же покупки в долларах, особенно больше, желательно не оставлять на конец года, иначе разница между полученной суммой вас поразит.

Что будет с ценами на продукты

Ноябрь удивил наших граждан неожиданным всплеском цен на продукты питания. Овощи, фрукты, даже яйца сильно ударили по кошелькам потребителей. Возникает вопрос, чего ждать в декабре и продолжится ли восходящий тренд.

По словам Алексея Плотникова, причин для удорожания в ноябре было много, однако основная — удары россиян по энергетическим объектам. Из-за проблем с электроэнергией и потерей мощностей магазинам снова пришлось включать генераторы, доплачивать за логистику и т.д.

Финансовые потери заложили в цены на продукты, поэтому не исключено повторение ситуации в декабре, если разрушения энергетики повторятся. Однако экономист констатировал: в случае стабилизации в энергетическом секторе удорожание приостановится до 15-20 декабря. А перед Новым годом, когда все закупают еду на праздники, может произойти очередная волна поднятия цен на продукты питания.

Историческое поднятие налогов

Еще один финансовый вызов, который ляжет на плечи украинцев, касается исторического поднятия налогов. 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416-д, которым устанавливается 5% военного сбора для всех (кроме военных), 1% сбора для физических лиц-предпринимателей, налог на прибыль банков и многое другое.

Он вступит в силу 1 декабря. В документе остался пункт о нововведениях "задним числом", но его планируют убрать отдельной правкой. Во всяком случае, декабрь станет болезненным как для физических лиц, так и для бизнеса, поскольку предполагается ставка налога на прибыль банков в размере 50%, обновленный военный сбор за наемных сотрудников и т.п.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, курс доллара в Украине постоянно колеблется, заставляя людей нервничать по поводу потенциальных финансовых потерь. Потому что валютный рынок косвенно (в некоторых случаях — прямо) влияет на доходы и сбережения украинцев.

Также мы писали, что стоимость некоторых продуктов в Украине резко возросла. В частности тепличные огурцы подорожали на 5-10 грн за последние дни. Причина банальна — на внутреннем рынке уменьшилось предложение импортной продукции.