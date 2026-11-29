Счета за коммунальные услуги и деньги. Фото: УНИАН

В Украине с 1 декабря 2026 года тарифы на коммунальные услуги в основном останутся неизменными. Стоимость водоснабжения будет зависеть от региона и конкретного водоканала. При этом масштабного повышения стоимости услуг не ожидается, поскольку во многих городах перерасчет состоялся в летне-осенний период. Однако в отдельных случаях домохозяйства могут получить более высокие счета за воду.

О том, какими будут счета за водоснабжение в декабре, сообщают Новини.LIVE.

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Тарифы на воду в декабре

По данным "Минфина", стоимость водоснабжения во многих городах Украины выросла в течение лета-осени 2026 года. В декабре украинцам придется экономно пользоваться водой, чтобы не получить счета со слишком большими цифрами.

В частности, новые тарифы установлены в:

Тернополе — 87,33 грн за куб;

Павлограде — 113,47 грн за куб.;

Полтаве — 83,71 грн за куб.;

Ужгороде — 91,24 грн за куб.;

Виннице — 81,01 грн за куб;

Ровно — 68,44 грн за куб.

Кроме того, в конце сентября тарифы на воду и канализацию обновил "Киевводоканал". В декабре жители столицы будут платить 63,79 грн за кубометр. Перечисленные города — лишь часть населенных пунктов, где водоканалы провели перерасчет стоимости услуг.

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Где могут измениться тарифы в декабре

Порядок утверждения тарифов на воду в Украине изменился с мая 2026 года. Ранее этим вопросом занимался регулятор — НКРЭКП, но сейчас право корректировать стоимость услуг имеют местные органы власти. Соответственно, в некоторых регионах возможно подорожание водоснабжения.

Например, с 1 декабря 2026 года новый тариф на воду устанавливает КП "Никопольводоканал". Для бытовых потребителей стоимость водоснабжения составит 25 грн за кубометр, а водоотведения — 30 грн за кубометр.

В коммунальном предприятии отметили, что даже после пересмотра тарифа он будет покрывать не все фактические расходы.

Счета могут увеличиться не только из-за тарифов

Украинцы, которые потребляют воду по счетчику, обязаны ежемесячно в установленные сроки передавать актуальные показания. Если игнорировать эту процедуру, потребление будет рассчитываться по среднему значению с учетом предыдущих периодов. Из-за этого сумма в платежке может быть выше и не соответствовать фактическому объему использованной воды.

Кроме того, начисления за воду могут увеличиться из-за несвоевременной поверки счетчика. Как объясняет Госпродпотребслужба, каждые 4 года уполномоченные организации должны проверять прибор учета. Оплачивает и организует проведение процедуры — потребитель, если иное не предусмотрено договором об оказании услуг.

Непроверенный счетчик считается недействительным, а потому водоканал не учитывает его показания при формировании счетов. В результате домохозяйство будет платить по нормам потребления.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут платить за коммунальные услуги со скидкой. Льгота в размере 50% предоставляется членам семей погибших Защитников Украины. Государство компенсирует часть расходов на отопление, газ, свет и воду.

Кроме того, мы сообщали, что в декабре украинцев могут штрафовать за неуплату коммунальных услуг. Ежедневно будет начисляться пеня к сумме задолженности. Размер такой санкции зависит от условий договора, но не может превышать 0,01% долга.