Квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории граждан могут оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. В большинстве случаев помощь предоставляется с учетом среднемесячного дохода семьи, но для некоторых украинцев предусмотрены исключения. Например, семья погибшего Защитника Украины может получить скидку независимо от уровня дохода.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на льготу и какие условия

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", члены семей погибших Защитников Украины могут пользоваться льготами при оплате коммунальных услуг.

Например, супруга погибшего Защитника может оформить 50-процентную скидку. При этом Пенсионный фонд не будет учитывать уровень доходов домохозяйства, поэтому даже если заработок супруги превышает установленный лимит, это не лишает ее права на льготу.

При обращении за пособием необходимо приложить к заявлению удостоверение члена семьи погибшего Защитника Украины.

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Общие правила предоставления льгот

Как отмечает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, обычно льгота на коммунальные услуги предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает суммы, дающей право на налоговую социальную льготу. В 2026 году этот показатель составляет 4 660 грн на человека.

Если доход домохозяйства превышает установленный лимит, представитель льготной категории может оформить жилищную субсидию.

Соответственно, неприменение нормы о среднемесячном доходе — своеобразная дополнительная гарантия от государства членам семей погибших Защитников.

Какие услуги покрывает льгота

Родственники погибших военных могут оплачивать со скидкой 50%:

управление многоквартирным домом;

поставку и распределение природного газа и электроэнергии;

поставку тепловой энергии и горячей воды;

централизованное водоснабжение и водоотведение;

обращение с бытовыми отходами;

абонентское обслуживание по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг.

Льгота предоставляется в пределах норм жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, определенных постановлением Кабинета Министров Украины № 409 от 6 августа 2014 года.

Недавно Новини.LIVE сообщали о коммунальной льготе для отдельных пенсионеров. Украинцы, которые работали в селах на определенных должностях и после выхода на пенсию проживают в такой местности, могут получить 100% скидки. Однако льгота не распространяется на членов семьи пенсионера и применяется в пределах норм потребления услуг.

Также Новини.LIVE сообщали, что лишиться права на субсидию можно даже из-за родственников. ПФУ проверяет доходы и имущество каждого члена домохозяйства. Если выяснится, что кто-то владеет относительно новым автомобилем или несколькими транспортными средствами, помощь могут не назначить.