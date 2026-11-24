Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі категорії громадян можуть оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. В більшості випадків допомога надається з урахуванням середньомісячного доходу родини, але для деяких українців передбачені виключення. Наприклад, сім’я загиблого Захисника України може отримати знижку незалежно від рівня заробітку.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на пільгу та які умови

Відповідно до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", члени сімей загиблих Захисників України можуть користуватися пільгами на оплату комунальних послуг.

Наприклад, дружина загиблого Захисника може оформити 50-відсоткову знижку. При цьому Пенсійний фонд не буде враховувати рівень доходів домогосподарства, тому навіть якщо заробіток дружити перевищує встановлений ліміт, це не позбавляє її права на пільгу.

При зверненні за допомогою, необхідно додати до заяви посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника України.

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Загальні правила призначення пільг

Як зазначає Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, зазвичай пільга на комунальні послуги надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує суми, яка дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році цей показник становить 4 660 грн на людину.

Якщо дохід домогосподарства перевищує встановлений ліміт, представник пільгової категорії може оформити житлову субсидію.

Відповідно, незастосування норми про середньомісячний дохід — своєрідна додаткова гарантія від держави членам сімей загиблих Захисників.

Які послуги покриває пільга

Родичі загиблих військових можуть платити з 50-відсотковою знижкою за:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу й електроенергії;

постачання теплової енергії та гарячої води;

централізоване водопостачання і водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

абонентське обслуговування за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг.

Пільга надається в межах норм житла та нормативів споживання комунальних послуг, які визначені постановою Кабінету Міністрів України №409 від 6 серпня 2014 року.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про комунальну пільгу для окремих пенсіонерів. Українці, які працювали в селах на визначених посадах та після виходу на пенсію проживають у такій місцевості, можуть отримати 100% знижки. Однак пільга не поширюється на членів родини пенсіонера та застосовується в межах норм споживання послуг.

Також Новини.LIVE інформували, що втратити право на субсидію можна навіть через родичів. ПФУ перевіряє доходи та майно кожного члена домогосподарства. Якщо виявиться, що хтось має у власності відносно нове авто або декілька транспортних засобів, допомогу можуть не призначити.