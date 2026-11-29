Рахунки за комуналку та гроші. Фото: УНІАН

В Україні з 1 грудня 2026 року тарифи на комунальні послуги в основному будуть залишатися незмінними. Вартість водопостачання залежатиме від регіону та конкретного водоканалу. При цьому масштабного підвищення вартості послуг не очікується, оскільки у багатьох містах перерахунок відбувся в літньо-осінній період. Однак в окремих випадках домогосподарства можуть отримати більші платіжки за воду.

Про те, якими будуть платіжки за водопостачання у грудні, повідомляють Новини.LIVE.

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Тарифи на воду у грудні

За даними "Мінфіну", вартість водопостачання у багатьох містах України зросла протягом літа-осені 2026 року. У грудні українцям доведеться ощадливо користуватися водою, щоб не отримати платіжки із занадто великими цифрами.

Зокрема, нові тарифи встановили у:

Тернополі — 87,33 грн за куб;

Павлограді — 113,47 грн за куб;

Полтаві — 83,71 грн за куб;

Ужгороді — 91,24 грн за куб;

Вінниці — 81,01 грн за куб;

Рівному — 68,44 грн за куб.

Крім того, наприкінці вересня тарифи на воду та каналізацію оновив "Київводоканал". У грудні жителі столиці платитимуть 63,79 грн за кубометр. Перелічені міста — лише частина населених пунктів, де водоканали провели перерахунок вартості послуг.

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Де можуть змінитися тарифи у грудні

Порядок затвердження тарифів на воду в Україні змінився з травня 2026 року. Раніше цим питанням займався регулятор — НКРЕКП, але зараз право коригувати вартість послуг мають місцеві органи влади. Відповідно, у деяких регіонах можливе подорожчання водопостачання.

Наприклад, з 1 грудня 2026 року новий тариф на воду встановлює КП "Нікопольводоканал". Для побутових споживачів вартість водопостачання становитиме 25 грн за кубометр, а водовідведення — 30 грн за кубометр.

У комунальному підприємстві зазначили, що навіть після перегляду тарифу, він покриватиме не всі фактичні витрати.

Рахунки можуть збільшитися не лише через тарифи

Українці, які споживають воду за лічильником, зобов'язані щомісяця у належні терміни передавати актуальні показники. Якщо процедуру ігнорувати, споживання обчислять за середнім значенням, враховуючи попередні періоди. Через це сума в платіжці може бути вищою та не відповідати фактичному об'єму використаної води.

Крім того, нарахування за воду можуть збільшитися через несвоєчасну повірку лічильника. Як пояснює Держпродспоживслужба, кожні 4 роки уповноважені організації мають перевіряти прилад обліку. Сплачує та організовує проведення процедури — споживач, якщо інше не передбачено договором надання послуг.

Неповірений лічильник вважається недійсним, а тому водоканал не враховує показники при формуванні рахунків. В результаті домогосподарство буде платити за нормами споживання.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть платити за комуналку зі знижкою. Пільга у розмірі 50% надається членам сімей загиблих Захисників України. Держава компенсує частину витрат на опалення, газ, світло та воду.

Крім того, ми інформували, що у грудні українців можуть штрафувати за несплату комуналки. Щодня буде нараховуватися пеня до суми заборгованості. Розмір такої санкції залежить від умов договору, але не може перевищувати 0,01% боргу.