Распродажи и фестивали игр в Steam — что подготовили для геймеров в феврале 2026

Украинских геймеров ожидают сезонные скидки на игры в Steam, а также тематический фестиваль, который точно заинтересует фанатов жанра. На вторую половину февраля 2026 года запланированы два события, организованные Valve — американской компанией, занимающейся разработкой видеоигр и цифровой дистрибуцией.

Фестивали и распродажи видеоигр

В течение года пользователей онлайн-платформы ждут различные тематические события, включая распродажи, фокус-фестивали, презентации и тому подобное. Геймеры смогут познакомиться с новыми тайтлами, приобщиться к жанрам, которые ранее казались неинтересными, и купить игры с выгодными скидками.

В ближайшее время в Steam пройдет:

Фестиваль лошадей (19-23 февраля);

Фестиваль новинок (с 23 февраля по 2 марта).

Horse Game Festival — это тематический "фокус-фестиваль", посвященный компьютерным и консольным играм, где главными персонажами или частью ключевой механики являются лошади. Участники будут демонстрировать свои доработки, связанные с уходом за животными, верховой ездой и т.д., а геймеры получат скидки и смогут поиграть в демоверсии.

Что касается Фестиваля новинок Steam, то это традиционное многодневное событие, на котором устраивают общение с разработчиками, презентации демоверсий, обзор тайтлов, которые скоро появятся на платформе, и другие активности.

"Для разработчиков это шанс получить первые отзывы игроков и собрать аудиторию для своих игр во время подготовки к их официальному выпуску в Steam в будущем", — говорится в объявлении.

Скидки на игры в Steam

По состоянию на среду, 18 февраля, пользователи платформы могут приобрести множество культовых игр по сниженным ценам. Например, мистический Silent Hill 2 стоит всего 657 грн вместо 1 315 грн (скидка 50% до 23 февраля), а долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отдают за 979 грн вместо 1 399 грн (-30%).

Напомним, индустрия видеоигр находится на подъеме. Мобильные тайтлы приносят разработчикам большие доходы, а компьютерные и консольные требуют миллионных затрат на реализацию (однако оправдывают вложения).

