Сколько стоит выпуск компьютерной игры и на чем зарабатывают разработчики

Девушка играет в видеоигру. Фото: Pexels

Рынок мобильных и компьютерных игр испытал ощутимый рост в 2025 году, поэтому ожидания участников индустрии на ближайшие 12 месяцев положительные. Возникает вопрос, на чем именно зарабатывают разработчики культовых и не очень тайтлов. Ведь игра может как обогатить компанию, так и подтолкнуть к банкротству.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на данные специализированного портала Tekrevol.

Прибыль от игр на ПК и консоли

Значительную часть глобального рынка занимают игры на персональные компьютеры и консоли, такие как Sony PlayStation или Xbox. Наибольшие доходы приносят так называемые ААА-тайтлы — крупные проекты с миллионными суммами в смете. Эксперты из Newzoo прогнозируют 45 млрд долларов дохода консольному сегменту (+4,2% в годовом измерении) и 43 млрд долларов — сегменту ПК (+10,4%).

Разработчики флагманских игр, которые привлекают внимание геймеров во всем мире, зарабатывают благодаря таким источникам:

продажам цифровых копий (средняя цена обычно составляет 60-70 долларов, но до 30% забирают платформы (Steam, PlayStation Store, Xbox Store);

продажам DLC (дополнительного контента к основной игре);

внутренним транзакциям, например, на обновление скинов, покупку оружия или инструментов, конвертирование в игровую валюту и пр.;

подписках в интернет-магазинах Xbox Game Pass и PlayStation Plus.

Один ААА-проект может стоить от 100 до 300 млн долларов, еще 100-200 млн компании обычно тратят на маркетинг. Высокие бюджеты означают риск не окупить затраты: в истории есть примеры банкротства известных разработчиков, сделавших ставку на проигрышный вариант.

Сколько приносят мобильные игры

По состоянию на 2025 год рынок мобильных тайтлов превысил 120 млрд долларов дохода — это больше половины всей индустрии видеоигр. Каждый год прибыли растут, что свидетельствует о развитии и востребованности отрасли:

2020 — 77,2 млрд долларов;

2021 — 93,2 млрд долларов;

2022 — 96,2 млрд долларов;

2023 — 101,3 млрд долларов;

2024 — 111,4 млрд долларов;

2025 — 125 млрд+ долларов

Основным источником прибыли является реклама, подписки и внутренние микротранзакции. Популярность многих игр, где нужно платить за виртуальные товары, доказывает готовность геймеров тратить собственные средства. Например, наиболее успешным проектом 2025 года стал Honor of Kings, который принес более 2,5 млрд долларов.

