Дешевле уже не будет — за какими культовыми играми стоит бежать в Steam

Дешевле уже не будет — за какими культовыми играми стоит бежать в Steam

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 10:12
Культовые игры в Steam отдают со скидками до 80% — что приготовили для геймеров
Кадр из игры Death Stranding. Фото: Steam

Геймеры со всего мира могут воспользоваться выгодными предложениями от крупнейшего сервиса цифровой дистрибуции видеоигр Steam, где продолжается масштабная распродажа культовых тайтлов. Желание сделать себе или близкому человеку подарок может осуществиться благодаря скидкам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие компьютерные игры отдают в Steam гораздо дешевле в День святого Валентина.

Cyberpunk 2077

Игру выпустили в далеком 2020 году, однако она не потеряла популярность, а наоборот — продолжает набирать поклонников. Геймерам дают возможность побывать в масштабном приключенческом экшене с элементами RPG, а открытый мир — это сеттинг киберпанка. Со скидкой 55%, которая действует до 22 февраля, можно купить игру за 629 грн вместо 1 399 грн.

Resident Evil Village

Следующий тайтл по выгодной цене — одна из частей культовой серии от компании Capcom. Выход Resident Evil 9 запланирован на конец февраля, а в ожидании релиза можно скоротать время с предыдущей частью, продолжающей историю Итана Уинтерса. Игрок столкнется с разнообразными мифическими врагами, исследуя локации в загадочной европейской деревне. Стоимость со скидкой 75% — 300 грн вместо 1 200 грн.

It Takes Two

Если колеблетесь над вопросом, как провести День святого Валентина с любимым человеком, Steam предлагает выгодное решение — приобрести кооперативную приключенческую игру в жанре платформера всего за 199 грн вместо 999 грн (-80%). Незабываемые впечатления от совместного прохождения гарантированы. It Takes Two неоднократно отмечали как один из лучших кооперативов.

Death Stranding

Игра подойдет любителям неторопливого геймплея, которым нравится рассматривать окружающие пейзажи и слушать атмосферные саундтреки. Пользователи Steam получат экшн в открытом мире, где нужно лишь доставлять грузы в постапокалиптическом сеттинге. Со скидкой 75%, которая будет действовать до 23 февраля, цена опустится до 299 грн вместо 1 199 грн.

