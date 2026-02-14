Культові ігри в Steam віддають зі знижками до 80% — що приготували для геймерів

Кадр із гри Death Stranding. Фото: Steam

Геймери зі всього світу можуть скористатися вигідними пропозиціями від найбільшого сервісу цифрової дистрибуції відеоігор Steam, де триває масштабний розпродаж культових тайтлів. Бажання зробити собі чи близькій людині подарунок може здійснитися завдяки знижкам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які комп’ютерні ігри віддають у Steam набагато дешевше в День святого Валентина.

Cyberpunk 2077

Гру випустили в далекому 2020 році, однак вона не втратила популярність, а навпаки — продовжує набирати прихильників. Геймерам дають змогу побувати у масштабному пригодницькому екшені з елементами RPG, а відкритий світ — це сеттинг кіберпанку. Зі знижкою 55%, яка діє до 22 лютого, можна купити гру за 629 грн замість 1 399 грн.

Resident Evil Village

Наступний тайтл за вигідною ціною — одна з частин культовою серії від компанії Capcom. Вихід Resident Evil 9 заплановано на кінець лютого, а в очікуванні релізу можна згаяти час із попередньою частиною, що продовжує історію Ітана Вінтерса. Гравець стикнеться з різноманітними міфічними ворогами, досліджуючи локації в загадковому європейському селі. Вартість зі знижкою 75% — 300 грн замість 1 200 грн.

It Takes Two

Якщо вагаєтесь над питанням, як провести День святого Валентина з коханою людиною, Steam пропонує вигідне рішення — придбати кооперативну пригодницьку гру в жанрі платформера всього за 199 грн замість 999 грн (-80%). Незабутні враження від спільного проходження гарантовані. It Takes Two неодноразово відмічали як один із найкращих кооперативів.

Death Stranding

Гра підійде любителям неквапливого геймплею, яким подобається розглядати навколишні пейзажі та слухати атмосферні саундтреки. Користувачі Steam отримають екшн у відкритому світі, де потрібно лише доставляти вантажі в постапокаліптичному сеттингу. Зі знижкою 75%, яка діятиме до 23 лютого, ціна опуститься до 299 грн замість 1 199 грн.

