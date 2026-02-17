Скільки коштує випуск комп’ютерної гри і на чому заробляють розробники

Дівчина грає у відеогру. Фото: Pexels

Ринок мобільних і комп'ютерних ігор зазнав відчутного зростання у 2025 році, тому очікування учасників індустрії на найближчі 12 місяців позитивні. Виникає питання, на чому саме заробляють розробники культових і не дуже тайтлів. Адже гра може як збагатити компанію, так і підштовхнути до банкрутства.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані спеціалізованого порталу Tekrevol.

Реклама

Читайте також:

Прибутки від ігор на ПК і консолі

Значну частину глобального ринку займають ігри на персональні комп'ютери і консолі, як от Sony PlayStation чи Xbox. Найбільші доходи приносять так звані ААА-тайтли — великі проєкти з мільйонними сумами в кошторисі. Експерти з Newzoo прогнозують 45 млрд доларів доходу консольному сегменту (+4,2% у річному вимірі) та 43 млрд доларів — сегменту ПК (+10,4%).

Розробники флагманських ігор, які привертають увагу геймерів у всьому світі, заробляють завдяки таким джерелам:

продажам цифрових копій (середня ціна зазвичай становить 60-70 доларів, але до 30% забирають платформи (Steam, PlayStation Store, Xbox Store);

продажам DLC (додаткового контенту до основної гри);

внутрішнім транзакціям, наприклад, на оновлення скінів, покупку зброї чи інструментів, конвертування в ігрову валюту тощо;

підпискам в інтернет-магазинах Xbox Game Pass і PlayStation Plus.

Один ААА-проєкт може коштувати від 100 до 300 млн доларів, ще 100-200 млн компанії зазвичай витрачають на маркетинг. Високі бюджети означають ризик не окупити витрати: в історії є приклади банкрутства відомих розробників, які зробили ставку на програшний варіант.

Скільки приносять мобільні ігри

Станом на 2025 рік ринок мобільних тайтлів перевищив 120 млрд доларів доходу — це більше половини всієї індустрії відеоігор. Щороку прибутки зростають, це свідчить про розвиток і затребуваність галузі:

2020 — 77,2 млрд доларів;

2021 — 93,2 млрд доларів;

2022 — 96,2 млрд доларів;

2023 — 101,3 млрд доларів;

2024 — 111,4 млрд доларів;

2025 — 125 млрд+ доларів

Основним джерелом прибутку є реклама, підписки і внутрішні мікротранзакції. Популярність багатьох ігор, де потрібно платити за віртуальні товари, доводить готовність геймерів витрачати власні кошти. Наприклад, найбільш успішним проєктом 2025 року став Honor of Kings, який приніс понад 2,5 млрд доларів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці в пошуках пасивного доходу повинні оцінювати інвестиції за прибутковістю, ризиками та ліквідністю. Адже через невдалі рішення можна як заробити, так і втратити значний капітал.

Також ми писали, скільки потрібно заробляти в Україні, щоб вважатись середнім класом. Через війну та регіональні відмінності чітко визначити суму складно, однак формально можна віднести дохід від 30 000 грн.